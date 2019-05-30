Картофель еще не поздно пересадить

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 5985
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 774
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4033
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2844
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2511
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2358
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3294
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1413
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7434
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 270
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 729
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3294
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30520
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2349
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 675
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 07:41

Картофель еще не поздно пересадить

  Комментировать
 

- Эта весна худшая за последние лет пять. Дожди не просто залили огород, а вымыли овощи, - жалуется Елена Максюта, 50 лет, из Овруча Житомирской области.

- У меня огород на горке, так ходила вниз собирать картошку. Вся собралась в кучу, но на пересадку не годится, потому что намокла. Она может и прорастет, но зимой не будет лежать и начнет гнить. Неделю не могла на огород пойти, то сорняки и голову подняли. А солнце припекло, и земля стала, как асфальт. Понятия не имею, как из нее может свекла попротыкаться.

Обильные дожди неделю лили в Западной Украине. Захватило Житомирскую и Винницкую области. Вода уже отошла, но люди боятся за посеянные овощи.

- Огороду ничего не будет, если вовремя уйдет вода. Она не должна застаиваться, - рассказывает Александр Степанюк, 35 лет, из столичного института почвоведения.

Чтобы вывести с огородов лишнюю влагу, нужно рыхлить грядки и делать глубокие канавы. Так вода войдет в землю, и растения восстановятся. Можно обкапывать грядки канавами.

- Картошке дожди не помешают, потому что еще не завязались клубни. Как влагу впитает земля, растения надо сразу подкормить. Дожди вымывают минеральные вещества - азот, магний и калий. Чтобы не было корки, нужно прополоть и замульчировать. Если все же боитесь, что пропадут овощи, еще не поздно пересадить картофель или пересеять свеклу.

После ливней стоит внимательно следить за растениями.

- Потому что, кроме прополки, надо еще и слизней отгонять. Они любят влагу и объедают молодую рассаду. Больше всего вредят болгарскому перцу.

Слизни исчезают от обработки аммиачной водой. Сыпнуть 200 г аммиака в 10 л воды. Перемешать и опрыскать этим средством растения вечером, когда слизни вылезают из укрытия.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Картофель еще не поздно пересадить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
46
 Просмотров: 49997
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
14
 Просмотров: 31662
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 16650
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 14592
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 13023
Сад-огород
Навесное оборудование сделает трактор суперэффективным
Навесное оборудование сделает трактор суперэффективным Просмотров: 18
Участница группы "Лисапетный батальон" посадила 40 кустов роз
Участница группы "Лисапетный батальон" посадила 40 кустов роз Просмотров: 693
Раствор от плодожорки проверяют гвоздем
Раствор от плодожорки проверяют гвоздем Просмотров: 27
Куриный перегной разводят дважды
Куриный перегной разводят дважды Просмотров: 261
Яблука Настя і Соломія стійкі до борошнистої роси
Яблука Настя і Соломія стійкі до борошнистої роси Просмотров: 36
Больше всего комментируют
11
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
11
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
5
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
3
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Голосов: 58
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua