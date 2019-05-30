Картофель еще не поздно пересадить

- Эта весна худшая за последние лет пять. Дожди не просто залили огород, а вымыли овощи, - жалуется Елена Максюта, 50 лет, из Овруча Житомирской области.

- У меня огород на горке, так ходила вниз собирать картошку. Вся собралась в кучу, но на пересадку не годится, потому что намокла. Она может и прорастет, но зимой не будет лежать и начнет гнить. Неделю не могла на огород пойти, то сорняки и голову подняли. А солнце припекло, и земля стала, как асфальт. Понятия не имею, как из нее может свекла попротыкаться.

Обильные дожди неделю лили в Западной Украине. Захватило Житомирскую и Винницкую области. Вода уже отошла, но люди боятся за посеянные овощи.

- Огороду ничего не будет, если вовремя уйдет вода. Она не должна застаиваться, - рассказывает Александр Степанюк, 35 лет, из столичного института почвоведения.

Чтобы вывести с огородов лишнюю влагу, нужно рыхлить грядки и делать глубокие канавы. Так вода войдет в землю, и растения восстановятся. Можно обкапывать грядки канавами.

- Картошке дожди не помешают, потому что еще не завязались клубни. Как влагу впитает земля, растения надо сразу подкормить. Дожди вымывают минеральные вещества - азот, магний и калий. Чтобы не было корки, нужно прополоть и замульчировать. Если все же боитесь, что пропадут овощи, еще не поздно пересадить картофель или пересеять свеклу.

После ливней стоит внимательно следить за растениями.

- Потому что, кроме прополки, надо еще и слизней отгонять. Они любят влагу и объедают молодую рассаду. Больше всего вредят болгарскому перцу.

Слизни исчезают от обработки аммиачной водой. Сыпнуть 200 г аммиака в 10 л воды. Перемешать и опрыскать этим средством растения вечером, когда слизни вылезают из укрытия.