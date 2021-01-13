Канадские биопродукты "Санекс Septix" уничтожат жировые засоры в трубах

Зимой для жителей частных домов с септиком и выгребной ямой чрезвычайно важно регулярная их очистка. Засорение влечет за собой немалые хлопоты и денежные затраты.

Для качественной работы выгребной ямы следует постоянно использовать продукты "Санекс Septix" канадского производства. Они действенны при любых температурах: восстанавливают работу старых септиков, очищают дренажные каналы и перерабатывают органические отходы, которые накапливаются на дне. Применение этих средств - единственный способ держать септик рабочим и без неприятных запахов.

Также частыми проблемами, особенно на праздники, могут стать засорение и жировые пробки в трубах. Для этого у "Санекс Septix" есть специальный продукт "Био Дрен". Он эффективно очищает трубопроводы по всей длине и перерабатывает жировой налет в септике. Также канадское биосредство разжижает жировые пробки в случае засорения. Работает даже в холодной воде.

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