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понедельник, 16 ноября 2020 00:56

Калийная соль помогает саженцам перезимовать

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- В ноябре обрезаю деревья. Трещины коры обрабатываю садовой замазкой. Глубокие повреждения нет смысла лечить. Такие деревья выкорчевывают и сажаю молодые. Должны успеть укорениться до морозов, - рассказывает Людмила Ключко, 53 года, из села Басань Пологовского района Запорожской области.

Посадила сливы сортов Стенли и Красный шар. Плоды первого - яйцевидные, напоминают венгерки. Сладкие, косточка легко отстает. У Красного шара они подобны мячу. Снаружи красные, мякоть - желтая. На одном дереве созревает до 20 кг слив. Ветви надо подпирать, чтобы не сломались под тяжестью плодов.

- Из косточковых в моде черные абрикосы. На самом деле плоды снаружи и внутри - бордовые, - говорит 44-летняя Лариса Лысенко из поселка Колки Маневичского района на Волыни.

Сорт Черный принц лучше всего растет на безветренных участках. На дно ямы бросает обломки кирпича, чтобы во время весенних подтоплений не подгнили корни. Чтобы почва не слипалась в комок, сыплет песок. Добавляет 0,5 кг золы и горсть суперфосфата. Дерево начинает плодоносить на третий год после посадки. Плоды весят 60-80 г. Быстро трескаются и опадают. Поэтому их срывают недозрелыми. Одно дерево дает 35-40 кг абрикосов. Сорт устойчив к болезням.

- В ноябре лучшее время для посадки деревьев и кустов. Тогда легче переносят стресс. Быстрее и лучше укореняются, - рассказывает 67-летняя Мария Ткаченко, агроном из Черкасс.

Советует применить стимуляторы корневин, грандис или радифарм. Полезно в укоренитель добавить фунгициды максим, фундазол или сидгард. Из расчета 20 мл на 10 л воды.

- В посадочные ямы желательно положить перепревший навоз или органо-минеральное удобрение агролайф. Можно осеннее фосфорно-калийное удобрение с микроэлементами любофоска. Препарат Антихрущ или таблетки инициатор в это время не эффективны, их лучше применить весной. Чтобы деревья или кусты хорошо перезимовали, перед заморозками в почву следует внести 30-40 г калийной соли. Посыпать гранулами прикорневую зону. Удобрение подходит розам, винограду, персикам и другим теплолюбивым культурам.

Калийная соль в садовых магазинах стоит 35 грн за кг.

Взрослые косточковые осенью удобряют двойным суперфосфатом и сернокислым калием - 10-15 г на 10 л воды, из расчета 10 л раствора на 1 кв. м. Чтобы нормализовать кислотность почвы, каждые пять лет вносят 300 г извести на такую ​​же площадь.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК, Любовь КАРНАРУК
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