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понедельник, 16 декабря 2019 07:10

Хурму сажают на ореховые скорлупки

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55-летний Иван Микитась из села Трибуховцы Бучачского района Тернопольской области выращивает хурму. Сажает в начале зимы в горшки. И хранит в погребе до весны - так растение наращивает корневище.

- Хурму сажаю на скорлупки грецких орехов. Это лучший дренаж, - рассказывает Иван Микитась. - чернозем не годится, лучше - грунт для цитрусовых. У меня деревце прижилось сразу. Даже в первый год собрал небольшой урожай. Вес одного плода был до 250 граммов.

Первую зиму хурма должна переждать в помещении. Постепенно, раз в два-три месяца, увеличивает размер горшка. Если сделать это резко, корешки закиснут. В полуторагодовалом возрасте высаживает в грунт. Выбирает солнечное место без сквозняков.

- Хурма может расти и в комнате. Но достигнет 1,5 метра и будет давать мало урожая. Будет декоративным растением, - добавляет.

Бывает мужского и женского пола. Их следует сажать в паре. Плоды растут на женском дереве.

- Всегда прищипываю главный побег на одногодках. Тогда все соки пойдут в боковые ветви, они будут быстрее развиваться. Хурма не требует особого ухода. Все, как с обычными плодовыми деревьями.

Не боится болезней, ее опрыскивают химикатами.

- Подкармливать надо осторожно, иначе дерево резко пойдет в рост и не созреет древесина. В первые два года даю калийные удобрения, которые укрепят корни. Весной - перегной.

Первые плоды созревают в конце октября на четвертый год после посадки. До тех пор надо обрывать цвет, чтобы дерево набралось сил. С пятилетних деревьев собирает по 20 кг плодов. Из старших - на 5-10 кг больше.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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