Грибок на крыжовнике исчезает от табака

- Это только кажется, что с крыжовником все работы закончились весной. Летом нужно не только урожай собирать, но и обрабатывать кусты от паразитов. Они этими ягодами любят лакомиться, - рассказывает Иван Сергийчук, 39 лет, из Казатина Винницкой области.

Белый налет на крыжовнике - признак грибковой болезни - мучнистой росы. Быстро перекидывается на весь ягодник. Чтобы защитить кусты, опрыскивает настоем золы и табака. Смешивает их по 400 г. Заливает 10 л воды.

- Немалый вред крыжовнику приносит тля. Но и на нее нашел управу из чистотела. Крошу и взвешиваю - должно быть 4 килограмма. Заливаю 10 литрами воды и настаиваю двое суток. Тогда опрыскиваю растения и повторяю еще раз через неделю. Так результат лучше закрепится.