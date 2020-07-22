Горох обогащает почву азотом

— На даче уже выбрала лук и чеснок. Место будет пустовать до вспашки. Жаль, может, к осени еще что-то уродило. Несколько лет тому назад засадила огурцами. Первый раз всю осень их ели. Но больше такого не было. Усыхали еще до появления завязи. Обильно поливала, но бесполезно, — говорит черкасщанка 59-летняя Неля Авраменко.

— После собранного чеснока или лука огурцы сажать не стоит. Они не дадут желаемого результата. Лучше с 20 июля посеять японскую редьку Дайкон. Она хорошо родит. Не имеет горчичных масел, что способствует более мягкому и сладкому вкусу. Сочные корнеплоды насыщены селеном, йодом, кальцием, калием, железом и клетчаткой. Эти микроэлементы не теряются и после длительного хранения, — говорит агроном из Черкасс Мария Ткаченко, 67 лет.

На участках после уборки урожая быстро начинают расти сорняки. Почва высыхает. Это приводит к гибели полезных микроорганизмов. Нарушается водно-воздушный баланс, что влияет на снижение будущих урожаев.

— Кто-то думает, что после собранного урожая земля пусть отдохнет. Впоследствии завозят туда навоз. Но с ним или без него верхние слои почвы все равно высыхают. Будут зарастать сорняками, которые будут забирать влагу и пищу, — говорит Мария Петровна.

На освободившихся от лука и чеснока территориях можно посеять сидераты — зеленые удобрения — редьку масличную, горчицу белую, кормовой горох, люпин, рожь.

— Горох кормовой применяется для обогащения земли азотом. Особенно полезен на бедных супесчаных почвах. Важно засеять густо. Это дает много зеленой массы, и ее сочность подавляет сорняки и вредные микроорганизмы.

Через два месяца сидераты нужно скосить, а потом запахать или прикопать. Они перепревают и перегнивают, чем разрыхляют и удобряют землю. Главное — успеть запахать растения до или во время цветения.

— Если огород пашут весной, то желательно сеять озимые культуры сидератов. Лучше всего — рапс или рожь с рапсом. Они весной отрастают и зеленую массу так же запахивают или прикапывают, — говорит Мария Ткаченко.

До и после картошки советуют использовать сидераты, которые имеют фитосанитарный эффект — горчицу или редьку масличную. Корни и стебли этих растений насыщены эфирными маслами, горчичным маслом и фитонцидами, которые подавляют возбудителей многих болезней. В частности, парши и споры грибков. Также защищают от колорадских жуков и плодожорок.