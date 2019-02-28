Для рассады лучше всего использовать красные фитолампы

- Выбирая фитолампу, надо смотреть на цвет света. Оранжевый, желтый и зеленый мало влияют на рост растений. Зато синий укрепляет корни, а красный способствует росту стебля и листьев, цветению, образованию плодов, – рассказывает 33-летний Константин Гаврилюк, консультант столичного Садового центра. – Обычные лампы для подсветки не подойдут. От их мощности растение сгорает.

В конструкции фитоламп совмещен красный и синий свет, что делает их универсальными. Можно самим регулировать продолжительность "светового дня" для каждого вида растений.

- В фитолампах свет должен быть направлен сверху вниз, как солнечные лучи. Минимальное расстояние до растений - 10 сантиметров, максимальное-25-45 сантиметров. Если его увеличить в два раза, то интенсивность света уменьшится в четыре раза. На освещение одного квадратного метра требуется четыре-пять фитоламп.

Это энергосберегающие устройства, потребляющие энергии в 10 раз меньше, чем обычные лампы. Температура нагрева колеблется в пределах 30-55°С, что не вредит растениям.

– Для использования в больших теплицах больше подойдут натриевые лампы высокого давления. Они мощнее и охватывают большую площадь. Расходуют мало электрической энергии и стоят дешевле светодиодных светильников. При работе натриевые лампы выделяют много тепла, поэтому дополнительно обогревают рассаду.

Лампы продают в садовых магазинах или интернете.

– Эти устройства безопасны. Низкое напряжение в сети питания практически сводит к нулю вероятность замыкания, даже если на лампу попадет влага. Такое часто бывает при поливе растений.