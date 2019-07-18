Деньги лучше всего вкладывать в технику

 
Ексклюзивы
1/5
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
4 Просмотров: 3483
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 3402
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
Просмотров: 2889
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
Просмотров: 11989
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 2286
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 531
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 5716
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Просмотров: 2088
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
1 Просмотров: 3384
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
1 Просмотров: 2718
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 819
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2043
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1026
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2709
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 1260
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
понедельник, 22 июля 2019 07:05

Деньги лучше всего вкладывать в технику

  Комментировать

- Люди в селе жалуются, что теперь нестабильная ситуация, а после выборов цена на валюту подскочит, и цены пойдут вверх. Каждый думает, как уберечь заработанное. Мы с женой приняли для себя решение еще в конце весны и не ошиблись. Тогда приобрели мини-трактор. В этом году дожди лили. На май с сорняками едва мог справиться. Хотели купить мотоблок, но сын отговорил, - говорит 50-летний Алексей Гаврищук из поселка Березовка Винницкой области.

Со многими советовался. Одни говорят, лучше мотоблок брать. Пошел к соседу, попробовал в работе. Час работаешь, а на тело дает такую ​​вибрацию, весь день трясет. Другое дело - мини-трактор. Испытал несколько таких. Очень удобен. Больше тянет, легче ремонтировать, еще и можно докупить оборудование на него. Поэтому свои семейные сбережения вложили в покупку техники.

Заказать мини-трактор просто.

- Дети позвонили по объявлению в газете, сказали, на какую сумму рассчитываем. Менеджер рассказал, что именно можем купить на эти деньги. Выбрали лучший вариант. Переживал, как пригнать трактор. Думал, придется ехать неизвестно куда. Оказалось, что технику бесплатно привозят домой. На месте рассчитываешься, и все.

Трактор даже лучше, чем я ожидал. В комплекте фреза. Еще добрал культиватор, плуги и косилку. Собственно, ради последней его и брали. Первое, что сделал, скосил во дворе траву. Справился за полчаса. Он мощный, чем косилка, и берет мелкая сорняк. По заказу односельчан уже косил и сено. Со временем смогу докупить и другую комплектацию.

- Мини-трактор подойдет для обработки двух-трех гектаров. При максимальной нагрузке требует не больше литра дизтоплива за час работы, - говорит менеджер по продаже техники Василий Кеба, 41 год. - Подобрать технику можно и по телефону, чтобы не ехать из районов в Винницу. Наши ребята привозят, заводят, показывают, обучают пользоваться техникой. Денег за доставку по области не берем.

На мототракторы дают гарантию на год, предусматривающую техническое обслуживание профессиональными механиками.

К мини-трактору присоединяется многое: фреза, плуг, культиватор, окучник, картофелесажалка, картофелекопалка, сенокосилка. Еще шнековый снегоуборщик, а также устройство для резки дров. Навесное оборудование можно приобрести постепенно, по мере необходимости.

Заказать мини-трактор можно по телефону 0 (67) 431 08 34. Работники магазина доставят технику бесплатно и подберут оптимальный вариант на ваши средства.

Подробную информацию узнавайте в магазине фирмы "Азимут" по адресу: г.Винница, ул. Брацлавская (бывшая Островского), 69.

Автор: Валерия АВРАМЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Деньги лучше всего вкладывать в технику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 41544
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 31 Просмотров: 23645
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12582
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 Просмотров: 12016
В России напали на двух украинцев
В России напали на двух украинцев 10 Просмотров: 7156
Сад-огород
Биопродукты "Санекс Septix" производят в Канаде
Биопродукты "Санекс Septix" производят в Канаде Просмотров: 9
"Дерево-сад" плодоносит яблоками разных сортов
"Дерево-сад" плодоносит яблоками разных сортов Просмотров: 9
Томатное дерево выращивают под банкой
Томатное дерево выращивают под банкой Просмотров: 666
Луковицы гиацинтов укладывают отдыхать в два слоя
Луковицы гиацинтов укладывают отдыхать в два слоя Просмотров: 27
Биопрепарат помогает убирать запах в летнюю жару
Биопрепарат помогает убирать запах в летнюю жару Просмотров: 72
Больше всего комментируют
31
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
10
В России напали на двух украинцев
9
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
8
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
8
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
Голосов: 283
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua