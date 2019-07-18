Деньги лучше всего вкладывать в технику

- Люди в селе жалуются, что теперь нестабильная ситуация, а после выборов цена на валюту подскочит, и цены пойдут вверх. Каждый думает, как уберечь заработанное. Мы с женой приняли для себя решение еще в конце весны и не ошиблись. Тогда приобрели мини-трактор. В этом году дожди лили. На май с сорняками едва мог справиться. Хотели купить мотоблок, но сын отговорил, - говорит 50-летний Алексей Гаврищук из поселка Березовка Винницкой области.

Со многими советовался. Одни говорят, лучше мотоблок брать. Пошел к соседу, попробовал в работе. Час работаешь, а на тело дает такую ​​вибрацию, весь день трясет. Другое дело - мини-трактор. Испытал несколько таких. Очень удобен. Больше тянет, легче ремонтировать, еще и можно докупить оборудование на него. Поэтому свои семейные сбережения вложили в покупку техники.

Заказать мини-трактор просто.

- Дети позвонили по объявлению в газете, сказали, на какую сумму рассчитываем. Менеджер рассказал, что именно можем купить на эти деньги. Выбрали лучший вариант. Переживал, как пригнать трактор. Думал, придется ехать неизвестно куда. Оказалось, что технику бесплатно привозят домой. На месте рассчитываешься, и все.

Трактор даже лучше, чем я ожидал. В комплекте фреза. Еще добрал культиватор, плуги и косилку. Собственно, ради последней его и брали. Первое, что сделал, скосил во дворе траву. Справился за полчаса. Он мощный, чем косилка, и берет мелкая сорняк. По заказу односельчан уже косил и сено. Со временем смогу докупить и другую комплектацию.

- Мини-трактор подойдет для обработки двух-трех гектаров. При максимальной нагрузке требует не больше литра дизтоплива за час работы, - говорит менеджер по продаже техники Василий Кеба, 41 год. - Подобрать технику можно и по телефону, чтобы не ехать из районов в Винницу. Наши ребята привозят, заводят, показывают, обучают пользоваться техникой. Денег за доставку по области не берем.

На мототракторы дают гарантию на год, предусматривающую техническое обслуживание профессиональными механиками.

К мини-трактору присоединяется многое: фреза, плуг, культиватор, окучник, картофелесажалка, картофелекопалка, сенокосилка. Еще шнековый снегоуборщик, а также устройство для резки дров. Навесное оборудование можно приобрести постепенно, по мере необходимости.

Заказать мини-трактор можно по телефону 0 (67) 431 08 34. Работники магазина доставят технику бесплатно и подберут оптимальный вариант на ваши средства.

Подробную информацию узнавайте в магазине фирмы "Азимут" по адресу: г.Винница, ул. Брацлавская (бывшая Островского), 69.