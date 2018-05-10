Цветок глориозы вырастает почти два метра высотой

- На день рождения свекровь подарила глориозу. Такой диковинки я никогда не видела, поэтому пошла в цветочный магазин на консультацию, - говорит 29-летняя Елена Килимник из Полтавы.

- У меня - глориоза Ротшильда. У нее тонкие и извилистые лепестки. Внутри оранжевого цвета, края - красные. Есть еще желтые или розовые. Хотя цветы и причудливой формы, но совсем не пахнут.

Растение высаживают в цветник на солнечное место. Вырастают почти 2 м высотой, а цветы будут диаметром 10 см. Глориоза нуждается в опоре, как лиана.

- Растение само показывает, когда его нужно сажать. У него удлиняются "носики" на конце клубней. Не стоит высаживать их в прошлогоднюю землю. Растение "выедает" полезные вещества из почвы. Поэтому она после этого растения уже не годится.

Растение любит чернозем. При посадке клубни углубляют в землю на 3-4 см. Присыпают грунтом. Сразу устанавливают опору.

- Мне нравится выращивать этот цветок. Главное, периодически подвязывать его и не забывать об опоре. Сама плестись не будет, будет только цепляться усиками.

Глориоза цветет до конца лета. Затем начинают желтеть листья. Стебли сохнут, их надо срезать. Клубни выкапывают и хранят во влажных опилках. На зиму кладут в холодильник.