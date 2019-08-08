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понедельник, 12 августа 2019 07:50

Черешни прививают толстыми побегами

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— В августе хорошо делать окулировку косточковых деревьев. Позже побеги не приживутся. Это вид прививки почкой. Ее срезаю с однолетнего побега с небольшим куском коры и тонким слоем древесины, — рассказывает Виктор Василюк, 47 лет, из села Бабий Ильинецкого района Винницкой области. — Быстрее всего приживаются слива и алыча, хуже — вишня и черешня.

Занимается этим только летом, когда на молодых приростах вызревают почки. Привой крепко срастается с подвоем.

— Многие культуры несовместимы. Например, черешню лучше прививать в крону высоких вишен. Низкие не подходят, как и другие черешни. Будут подмерзать и мельчают плоды. Слива же хорошо реагирует на прививку со сливой или абрикосом. Абрикос тоже лучше всего приживлять на абрикосе, на алыче хуже принимается.

Дички готовит к окулировке за три-четыре дня. Отгребает почву у корневой шейки, чтобы проверить легкость отделения коры. Привитые почки можно вставить в кору, если она легко отделяется от древесины. В засушливое лето с этим проблемы. Живцы должны быть хорошо вызревшие. Когда их сгибают — должна немного потрескивать.

— Для летней прививки не использую тонкие и короткие побеги. Почти все почки на них цветы, и даже после приживления в привое не прорастут и засохнут. Должны быть толще 6 миллиметров и длиннее 20 сантиметров.

Готовность почек к прививке наступает неодновременно — созревают сначала на солнечной части кроны. Откуда и начинает заготовлять живцы. Нож натирает мелкой наждачкой. Срезает живцы над второй-третьей почкой снизу побега. Обрезает листья, чтобы не вытягивало из ветки влагу. Оставляет от него лишь хвостики. Делает Т-образный разрез ножом, не врезаясь в древесину. Иначе почка заплывет клеем и засохнет. Кору раздвигает пальцами, а щиток с почкой срезает лезвием бритвы без древесины, длиной не менее 2 см. Должен быть на 1 см ниже и выше почки. Вставляет щиток в разрез быстро и обвязывает пленкой.

— Прививаю утром, когда высокая влажность воздуха. Днем или вечером сухо и дует ветер, срезы быстро окисляются и буреют открытые ткани. Из-за этого плохо приживаются.

Через месяц снимает обвязку. Проверяет, прижилась ли почка. Она должна быть свежая, а кора щитка — зеленая. Испорченные почки морщатся, живец засыхает и не отделяется. Оставляет кусок повязки выше верхнего щитка. Это поможет весной легко найти верхнюю окулировку и срезать ветку на 0,5 см выше привитой почки. Сверху следует замазать рану садовым варом. Это разбудит побег и активизирует его рост.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
12
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