Биопродукты "Санекс Septix" производят в Канаде

Биопродукты "Санекс Septix" очищают выгребную яму и уничтожают неприятные запахи. Благодаря этим средствам обслуживание дома для хозяев будет легким и беззаботным весь год.

Канадские биопрепараты покупают жители частных домов, те, у кого туалет на улице, а также жители многоэтажек. Средства эффективно очищают внутреннюю поверхность труб от органических отложений, восстанавливают объем выгребной ямы и работоспособность дренажной системы.

Биопродукт "Универсал" используют для очистки сточных труб от жиров, остатков пищи и других органических отложений. Если коммуникации забиваются, то в доме возникает запах и плохо проходит вода. "Универсал" более действенный, чем другие химические средства, потому что чистит всю протяженность трубы от сливного колена до основного стояка в квартире, или до выгребной ямы. Если применять его регулярно для профилактики, то жировых пробок вообще не возникнет, а на внутренней поверхности труб не будет органических наростов.

Биопрепарат "Нейтрализатор плесени" предотвращает появление грибков в комнатах, ванной и подвале. Подходит для профилактики плесени. Если в доме повышенная влажность, то без этого средства хозяевам не обойтись. Его уникальность в том, что раствор проникает глубоко в материал и бактерии "работают" внутри, уничтожая споры грибка.

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