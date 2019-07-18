Биопродукты "Санекс Septix" производят в Канаде

 
Ексклюзивы
1/5
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
4 Просмотров: 3348
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
6 Просмотров: 3240
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
Просмотров: 2862
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
Просмотров: 11431
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 2277
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 531
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 5707
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Просмотров: 2088
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
1 Просмотров: 3357
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
1 Просмотров: 2691
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 819
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2043
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1026
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2709
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 1242
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
понедельник, 22 июля 2019 05:31

Биопродукты "Санекс Septix" производят в Канаде

  Комментировать

Биопродукты "Санекс Septix" очищают выгребную яму и уничтожают неприятные запахи. Благодаря этим средствам обслуживание дома для хозяев будет легким и беззаботным весь год.

Канадские биопрепараты покупают жители частных домов, те, у кого туалет на улице, а также жители многоэтажек. Средства эффективно очищают внутреннюю поверхность труб от органических отложений, восстанавливают объем выгребной ямы и работоспособность дренажной системы.

Биопродукт "Универсал" используют для очистки сточных труб от жиров, остатков пищи и других органических отложений. Если коммуникации забиваются, то в доме возникает запах и плохо проходит вода. "Универсал" более действенный, чем другие химические средства, потому что чистит всю протяженность трубы от сливного колена до основного стояка в квартире, или до выгребной ямы. Если применять его регулярно для профилактики, то жировых пробок вообще не возникнет, а на внутренней поверхности труб не будет органических наростов.

Биопрепарат "Нейтрализатор плесени" предотвращает появление грибков в комнатах, ванной и подвале. Подходит для профилактики плесени. Если в доме повышенная влажность, то без этого средства хозяевам не обойтись. Его уникальность в том, что раствор проникает глубоко в материал и бактерии "работают" внутри, уничтожая споры грибка.

Биопродукт "Санекс Septix" заказывают на сайте www.t-klio.dp.ua. Написав отзыв, можно получить 10% скидки на любое средство.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Биопродукты "Санекс Septix" производят в Канаде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 40833
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 50 Просмотров: 23492
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12555
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 Просмотров: 11413
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
 Просмотров: 8937
Сад-огород
"Дерево-сад" плодоносит яблоками разных сортов
"Дерево-сад" плодоносит яблоками разных сортов Просмотров: 9
Томатное дерево выращивают под банкой
Томатное дерево выращивают под банкой Просмотров: 666
Луковицы гиацинтов укладывают отдыхать в два слоя
Луковицы гиацинтов укладывают отдыхать в два слоя Просмотров: 27
Биопрепарат помогает убирать запах в летнюю жару
Биопрепарат помогает убирать запах в летнюю жару Просмотров: 72
Египетскую звезду размножают в июле
Египетскую звезду размножают в июле Просмотров: 54
Больше всего комментируют
50
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
11
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
11
В России напали на двух украинцев
11
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
9
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
Голосов: 281
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua