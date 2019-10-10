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понедельник, 14 октября 2019 00:30

Биопродукты "Санекс Septix" перерабатывают отходы при холодных температурах

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Жители частных домов должны знать о канадских биопродуктах "Санекс Septix". Их используют для очистки уличных туалетов и выгребных ям. Ассенизатор - это всегда морока, много времени и нервов. "Санекс Septix" почистит все быстро и эффективно справится с неприятным запахом.

Наибольшей выгодой этих биопрепаратов является то, что они действуют при любых температурах. Можно использовать "Санекс Septix" и в летнюю жару, и в зимние морозы. Результат всегда приятный.

Средство "Санекс Био Дрен" из серии "Санекс Septix" поможет очистить трубы по всей длине от жировых и других органических отложений. Биопродукт имеет специально подобранный состав и упаковку для непосредственного добавления в канализацию, сточные трубы и жироуловители. Может разложить даже волосы или бумагу, если они попали в трубу. Для профилактики его можно использовать ежемесячно.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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