Биопродукты "Санекс Septix" перерабатывают отходы при холодных температурах

Жители частных домов должны знать о канадских биопродуктах "Санекс Septix". Их используют для очистки уличных туалетов и выгребных ям. Ассенизатор - это всегда морока, много времени и нервов. "Санекс Septix" почистит все быстро и эффективно справится с неприятным запахом.

Наибольшей выгодой этих биопрепаратов является то, что они действуют при любых температурах. Можно использовать "Санекс Septix" и в летнюю жару, и в зимние морозы. Результат всегда приятный.

Средство "Санекс Био Дрен" из серии "Санекс Septix" поможет очистить трубы по всей длине от жировых и других органических отложений. Биопродукт имеет специально подобранный состав и упаковку для непосредственного добавления в канализацию, сточные трубы и жироуловители. Может разложить даже волосы или бумагу, если они попали в трубу. Для профилактики его можно использовать ежемесячно.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua.