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четверг, 01 апреля 2021 05:15

Биопродукты "Bio Septix" можно заказать в наборах по выгодной цене

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Биосредств канадской компании с многолетним опытом "Bio Septix" используют для переработки отходов в уличных туалетах, выгребных ямах и септиках. Препараты также помогут с очисткой труб от засорения и уборкой дома.

"Био Дрен" почистит трубы даже в холодной воде. Раствор биопродукта действует по всей длине. Также бактерии перерабатывают жировой корж на поверхности в септике. Ни одно другое химическое средство не дает длительного эффекта, в отличие от биопрепаратов. Регулярно используя "Био Дрен", можно избавиться от неприятного запаха из труб, отверстий и раковин.

Продукт "Антизапах" - это уникальный помощник любой хозяйки. Эффективно уничтожает неприятные запахи органического происхождения: еды, мусора, обуви и т.п.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. В раздел сайта "Наборы по выгодной цене" можно выбрать "Bio Septix" со скидкой. Получите консультацию по телефону 0 (96) 413 68 45. Заказывайте онлайн - здоровья всем.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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