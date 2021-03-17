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четверг, 18 марта 2021 05:10

"Bio Septix" — экологическая аптечка для дома

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Жизнь в загородном доме вдали от шума и загрязнения кажется идеальной. Ощущение покоя может испортить проблема с обслуживанием выгребной ямы. Весной она быстро наполняется и появляются неприятные запахи. Биопрепараты Bio Septix" уничтожат их и обеспечат работу септика. При ежемесячном использовании слой ила на дне выгребной ямы перерабатывается в жидкость, которая впитывается в почву.

Уход за трубами обеспечит биопродукт "Универсал". Внутренняя поверхность трубы быстро покрывается жировыми отходами. Химические средства не решают проблему по всей протяженности трубы. Биосредство предотвращает образование жировых пробок и засоров, уничтожает запах из труб и сливных отверстий. "Универсал" вымывает все остатки пищи и жиры из труб, работает также в выгребной яме.

Экологическая аптечка для частного дома — биопродукт для выгребных ям и "Универсал" для экстренной очистки труб. Они должны работать в канализационной системе постоянно.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте www.t-klio.dp.ua. По телефону 0(96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт. Заказы на сумму от 1500 грн доставляют бесплатно.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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