Американских индюков кормят соей

- Убедился, что вместо цыплят-бройлеров выгоднее держать индюков. Хотя растут медленно, зато в конце лета мяса намного больше. Хватает и наморозить, и тушенку закрыть, - говорит Петр Сулима, 60 лет, из города Полонное Хмельницкой области.

- В прошлом году выращивал индюков бронзовой широкогрудой породы. Одна из самых крупных в мире. Вывели американцы.

Индюк вырастает до 17 кг, а самка - до 10 кг. Эта порода идеально подходит, если мало места для выгула. Создана для выращивания на больших предприятиях. Кормит мешанкой: кукурузой, пшеницей, вареным картофелем, отрубями, рубленной крапивой, подорожником и травой. Обязательно должны быть соя и растительное масло. Отдельно дает костную муку и витамины. Высыпает корм в длинные пластмассовые корыта. Сбоку ставит миску с водой, потому что любят много пить. Взрослым птицам на день достаточно 500 г еды.

- Покупаю в ветеринарной аптеке минеральные добавки для индюков. Без них птица не растет в полную силу. Слежу, чтобы в корыте постоянно был песок. С ним индюки получают минералы, что разгружает пищеварительный тракт.

Этим птицам главное, чтобы было чисто и тепло. Несколько раз на месяц в птичнике белит стены, пол посыпает опилками. Стены опрыскивает монклавитом или бактерицидом. Можно взять и другие антисептики. Для защиты от влажности ставит ниппельные поилки. Так вода не разбрызгивается и остается чистой.

- Держу птиц не дольше четырех-пяти месяцев. Дальше вес почти не набирается.