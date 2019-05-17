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воскресенье, 19 мая 2019 12:22

"Знакомые парни говорили: будешь, как мужик!"

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&quot;Знакомые парни говорили: будешь, как мужик!&quot;
Посередине - Дарья Бражник. Фото: Facebook

29 апреля 22-летняя Дарья Бражник, жительница Семьяновки Полтавского района, стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу.

Девушка победила в весовой категории до 43 кг, с суммой троеборья в 320 кг.

Дария Бражник ростом всего 155 см, а ее вес - 42 килограмма.

Пауэрлифтингом занимается 5 лет.

Начинала с секции в ПолтНТУ, потом перешла на более профессиональный уровень тренировок в зале.

До этого - никакого спорта.

Как начала заниматься пауэрлифтингом?

В университете была пара по физкультуре. Всех приглашали посещать секции, среди которых был пауэрлифтинг. Не знала, что меня ждет, просто решила попробовать. После первой крепатуры было больно, даже задумалась: зачем это надо? Сыграло роль обучение. Я поступала на контракт на IT-специалиста. Чтобы перевестись на бюджет, должна была заниматься в какой секции или в КВН-е. Это добавляет баллы на сессии. КВН и пауэрлифтинг определенное время совмещала, но остановилась на спорте.

Какими были первые соревнования?

В декабре 2014-го на областном уровне. На тот момент я занималась только три месяца. Заняла первое место в категории "девочки". В марте уже выступала на Всеукраинском чемпионате, где тоже получила золото.
На третьем курсе в Дании были первые международные соревнования по классическому пауэрлифтингу. Заняла второе место. Подготовка длилась полгода, пришлось взять перерыв в учебе - перешла на индивидуальный график.

Как готовилась к чемпионату Европы 2019?

Тренировки происходили четыре раза в неделю. Каждый раз по 4 часа. Утром ехала с Семьяновки на пары, после них до вечера - в зале. Относительно питания, то увеличила количество белков, в целом не меняла свой рацион.

Какие отношения с тренером?

Моя тренерка - Оксана Гордиенко, в прошлом соревновалась на мировом уровне. Ни одну мою тренировку не пропускает, пишет индивидуальную программу. Понимает и по-женски: когда нет настроения, пытается отвлечь или улучшить его.
Плохое настроение бывает часто, но пропускать тренировки из-за этого не буду. Преодолеваю себя.

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Что самое трудное в тренировках?

Например, на первых тренировках очень тянуло мышцы. Также трудно было без техники: я не умела выполнять половину из упражнений, могла повредить плечо или руку, если неправильно поднимала вес. Сейчас научилась чувствовать свое тело - понимаю, когда надо закончить упражнение, чтобы не травмироваться.

Как удается совмещать спорт с учебой?

Когда занималась в рамках секции, то это не было проблемой. Тренировка проходила во время пары на физкультуре, два раза в неделю. Со второго семестра первого курса я начала посещать тренажерный зал.
Мама волновалась, чтобы я не забросила учебу и не перешла полностью на спорт. Но я доучилась, на последнем курсе имела индивидуальный график. Бакалавриат закончила с двумя тройками по истории, теперь на магистратуре. Мама довольна.

Как реагируют на такой спорт близкие?

Мама волнуется, но поддерживает. Друзья и парень тоже. Но от знакомых ребят слышала: "Ты будешь, как мужик!", "Фу, ужас". Если бы они хотя бы раз побывали на банкете, где собираются спортсменки после выступления, то изменили бы свое мнение. Девушки приходят на каблуках, с прическами, в красивых платьях, спортивные и подкачанные. Очень женственно выглядят.

Какие планы?

Как минимум год еще буду заниматься. Далее вопрос в категории. Этот год у меня последний "юниорский". Следующий этап - категория "женщины". Там конкуренция гораздо выше. А это очень сильные женщины в возрасте до сорока лет, с большим стажем. Необходимо набрать вес, минимум до 47 килограммов. И это не просто жирок, а мышцы. То есть я должна быть не просто тяжелее, а сильнее.

- Когда меня награждают, думаю одно: слава Богу, отстрелялся, теперь можно нормально поесть и попить, - рассказывает бодибилдер 34-летний Адам КОЗЫРЯ из Киева. Он - лауреат Национального реестра рекордов. Имеет наибольшие в Украине бицепсы - их объем составляет 52 см.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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