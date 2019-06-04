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вторник, 04 июня 2019 14:07

В селе под Полтавой продолжаются "газовые войны" между жителями многоэтажек и облгазом
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В этом доме по ул. Горького, 70 в селе Копылы Полтавского района установили общедомовой счетчик газа против воли жителей
Фото: Ольга Стенько
В доме по ул. Горького, 70 в селе Копылы Полтавского района установили общедомовой счетчик газа против воли жителей
Жители многоэтажек в селе Копылы Полтавского района собрали подписи против установки общих газовых счетчиков. Письма направили в Полтавагаз и Антимонопольный комитет
Жители многоэтажек по ул. Горького в селе Копылы под Полтавой дежурят у домов, чтобы не дать Полтавагазу установить общие газовые счетчики
В доме 70-в по ул. Горького в селе Копылы под Полтавой жители не дали установить общедомовой газовый счетчик

Жители Терешковской ОТГ Полтавского района противостоят Полтавагазу. В селе Копылы уже установили один общедомовой прибор учета газа, на очереди другие дома. Следующее — село Терешки. Люди против.

Кореспондет Gazeta.ua разбирался с ситуацией на месте.

В понедельник утром на Вовкивке, это район села Копылы под Полтавой, людно. Под каждым домом собираются жители. Выглядят встревоженно. Боятся работников Полтавагаза, которые устанавливают на дома приборы общего учета. Люди организовали дежурство, чтобы не допустить установления счетчиков.

"В первом доме на улице Горького, 70, мы прозевали. Там счетчик установили. На следующий день снова приехали сотрудники Полтавагаза. Мы спросили, для чего те счетчики. Говорят, что один год будут наблюдать, как оно совпадает с платежами. Далее прямым текстом сказали: в следующем году этот показатель разложат по квартирам и заставят платить деньги. Мол, наши счетчики им не потребуются. А это незаконно. Мы дружно их прогнали. Больше не допустим ", — рассказала жительница соседнего дома, 70-б по улице Горького Таисия Бородай.

В Копылах шесть 5-этажек. Еще в 2011 году их жители полностью отказались от централизованного отопления и перешли на индивидуальное. Тогда же в каждой квартире установили газовые счетчики. Люди говорят, что их газовые приборы обслуживаются своевременно. Но сейчас от них требуют заключать договоры с новой обслуживающей компанией.

Автор: Ольга Стенько
  Жители многоэтажек в селе Копылы Полтавского района собрали подписи против установки общих газовых счетчиков. Письма направили в Полтавагаз и Антимонопольный комитет
Жители многоэтажек в селе Копылы Полтавского района собрали подписи против установки общих газовых счетчиков. Письма направили в Полтавагаз и Антимонопольный комитет

"Нам начали предъявлять претензии: "Мы вас будем обслуживать, у вас неправильно то, неправильно это". Как это? Нам всем делали проекты на газ, когда ставили индивидуальное отопление. При необходимости вызываем того человека, который нам все устанавливал. Они ремонтируют, ставят печать, что проверку и обслуживание провели, — объяснила местная жительница Тамара Пискун.

По словам людей, на прошлой неделе на подъездах домов появились объявления от службы Полтавагаза. В них сообщалось, что будут проводить техническое обслуживание газовой сети домов. О счётчиках — ни слова.

В начале недели к ним на улицу приехала грузовая "Газель" с синим тентом. Из нее вышли люди в рабочей одежде и стали устанавливать счетчик. Еще двое мужчин приехали на легковом автомобиле и отвлекали людей. Заходили в каждую квартиру и проверяли газовое оборудование: счетчики, плиты, котлы. Сообщили, что теперь они будут обслуживать оборудование, но с запчастями заказчика. Для этого надо только заключить договор — поехать в Полтаву в офис Полтавагаззбута. Выписывали квитанции на обслуживание на 312 гривен. Так же пытались сделать 30 мая с домами номер 101 и 102 на той же улице. Но местные жители помешали. Вызвали полицию.

"Полтавагаз хочет навязать нам счетчики на вводе. Это незаконно. У нас с ними большая война. С нами это не согласовывали. В сельсовет и наше предприятие никто не обращался. Есть пункт статьи 10 Закона Украины" О жилищно-коммунальном хозяйстве ". Там написано, что без разрешения всех жильцов дома и управляющего они не имеют права. Но есть и вторая сторона — если они устанавают этот счетчик бесплатно, люди не имеют права возражать. Ну а они могут установить этот счетчик бесплатно и "разбрасывать" на всех жильцов деньги ", — считает руководитель КП ЖЭО Терешковского сельского совета Геннадий Чепига.

Автор: Ольга Стенько
  Такие объявления развесили на подъездах многоэтажек в селе Копылы Полтавского района
Такие объявления развесили на подъездах многоэтажек в селе Копылы Полтавского района

В Полтавагазе объясняют, что счетчики не имеют никакого отношения к счетам на оплату газа для потребителей.

"Там устанавливают дублирующие узлы учета. Не для того, чтобы люди по ним платили, а для контроля потребления. Люди будут платить по своим счетчикам. Если жители против и имеют какие-либо замечания, инициативная группа может обратиться к ответственному лицу, мы организуем встречу. Это руководитель производственных служб Полтавагаза Юрий Самсонов. Его номер 50 24 51. Если к вам пришли какие-то люди, проверьте удостоверение. Можно позвонить в колл-центр по номеру 0 (800) 508 104 (с 8 до 17 часов) . Оператор скажет, действительно ли по такому адресу проводятся проверки. Так же объяснят суть выполняемых работ", — пояснила пресс-секретарь Полтавагаза Марина Франчук.

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Специалисты говорят, что установка таких счетчиков без согласия жильцов дома — незаконна.

"Ничего облгаз сейчас не может устанавливать. Это уже "проехали". Без согласия людей установление домового счетчика газа невозможно. Не только если люди протестуют, но и если нет 100-процентного согласия всех жильцов. В закон "Об учете газа" внесли изменения, которыми запретили такие действия. Это работает больше года. Те, которые установили раньше — к сожалению, нет. А сейчас нужно бороться. Сразу пусть люди обращаются к национальной комиссии ", — прокомментировал ситуацию председатель общественной организации "Союз собственников жилья Украины ", бывший министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг) Алексей Кучеренко.

Жители многоэтажек в Копылах собрали более 70 подписей, написали письмо в Полтавагаз, Антимонопольный комитет и заявление в полицию. Так же поступили и жители соседнего села Терешки - там счетчики планируют устанавливать 5 июня.

В двух общежитиях в селе Подол Полтавского района несколько месяцев нет газа. Его под предлогом технического обслуживания газораспределительной системы отключили работники АО "Полтавагаз" еще в январе. После этого установили общедомовой счетчик и опломбировали трубу.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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