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вторник, 07 мая 2019 13:05

В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы

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В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы
Ровно год назад в Полтаве высадили аллею сакур. Фото: poltava.to

В этом году цвела впервые аллея сакур в Солнечном парке Полтавы, которую высадили 7 мая прошлого года.

30 деревьев городу подарили представители посольства Японии в Украине. Из них 5 украсило Соборная площадь. 25 высадили в Солнечном парке. Через неделю состоялось торжественное открытие аллеи. За несколько дней 5 деревьев украли из Солнечного парка.

Саженцы доставили "Новой почтой" - в формах с глиной. Во время посадки дерева подкормили сахаром и удобрениями.

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Накануне Пасхи в Солнечном парке Полтавы зацвели сакуры. 20 японских вишен еще небольшие, но уже пышно цветут. Они украшают вход в Солнечного парка. Корреспондент Gazeta.ua сделал фото цветущих деревьев.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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Дата
07
мая

В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы

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