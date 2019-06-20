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четверг, 20 июня 2019 15:21

В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом - фото
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В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом
Фото: Вадим Патык
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом

17 июня умер писатель и ученый Алексей Неживой. Ему было 62 года. 20 июня с ним прощались в Свято-Успенском кафедральном соборе Полтавы.

Алексей Иванович родился 9 марта 1957 года в селе Хитцы Лубенского района. Впрочем, его жизнь тесно связано с Луганском, сюда он переехал в 1980 году. Вернуться в Полтавскую область его заставила война.

Пришло более 30 человек. Среди них родственники, друзья, филологи, писатели.

"Алексей возглавлял общество "Просвита" в Луганске с 1989-го по 1992 год. В те времена восстанавливать движение за национальное возрождение было повсеместно трудно. А на Луганщине - еще сложнее. Это требовало большого гражданского мужества и смелости. Неживой собрал там коллектив единомышленников и пытался популяризировать украинскую историю и литературу. Если бы на Донбассе было больше таких людей, эту землю не оккупировали бы россияне", - рассказал член полтавской "Просвиты" Олег Пустовгар.

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Вместе держатся двое представителей Национального союза писателей Украины. 73-летний мужчина и женщина 54 лет. Они пришли почтить своего коллегу.

"Жаль его как филолога, патриота, ученого. Он был очень трудолюбивый и имел живой темперамент. При его содействии возродился альманах "Полтавская Криница". Он будет выходить два раза в год. На "малую" родину его заставила вернуться война. Алексей Иванович - беженец", - отметил писатель Павел Стороженко.

Писательница Инна Дидык рассказала, что зимой этого года презентовали первый выпуск журнала. Именно тот, над которым в качестве редактора работал Неживой.

"Там напечатали работы писателей Полтавщины. Как поэтов, так и прозаиков. Были и статьи по краеведению и украиноведению. Алексей Иванович всю жизнь посвятил исследованию творческого пути Григора Тютюнника. Поддерживал музей писателя в Шиловцах. При открытии этого музея даже плакал ", - отметила Инна Дидык.

У Алексея Неживого остались 22-летняя дочь Оксана и жена Людмила. Они присутствуют на прощании. Но поговорить с ними не удается. Женщины постоянно плачут. Одетые в черное траурное одеяние.

"Когда жена купила Алексею Ивановичу дорогие и красивые туфли. Он сказал ей отнести их обратно в магазин. А деньги потратить на себя и дочь. Вот таким аскетом он был", - вспомнила заведующая Кафедры украинской литературы ПНПУ им. Владимира Короленко Вера Мелешко.

15 июня на Центральном городском кладбище Полтавы почтили память погибшего в АТО Николая Чепиги. Датой его смерти считают 17 июня. Именно тогда он попал в плен.

Автор: Вадим ПАТЫК
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