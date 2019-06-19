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среда, 19 июня 2019 14:22

В Полтаве будут танцевать танго в таинственном дворике

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В Полтаве будут танцевать танго в таинственном дворике
В Полтаве станцуют танго

21 июня в 20:00 в Полтаве проведут "Ночь танго".

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

"Ночь танго" организуют в таинственном дворике краеведческого музея.

В программе мероприятия - живая музыка, мастер-классы по аргентинскому танго, выступления музыкальных групп, зеркальный танцевальный флешмоб, театр теней, благотворительный аукцион и фуршет.

Продлится мероприятие с 20:00 до 00:00

Также желающие смогут посетить экскурсию "Ночь в музее".

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1 июня в историко-культурном заповеднике "Бильск" на Полтавщине состоялся первый познавательный велопробег- экскурсия.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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