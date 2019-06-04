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вторник, 04 июня 2019 12:40

У матери двоих детей диагностировали опухоль мозга
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Полтавчанка нуждается в деньгах на лечение
Фото: gazeta.ua
Полтавчанка нуждается в деньгах на лечение
Полтавчанка нуждается в деньгах на лечение
Полтавчанка нуждается в деньгах на лечение
Полтавчанка нуждается в деньгах на лечение

Полтавчанка Яна Коротич нуждается в деньгах на лечение. Врачи нашли у нее олигодендроглиому правой лобной доли головного мозга.

Журналист "Gazeta.ua пообщался с женщиной.

"В феврале мне диагностировали опухоль головного мозга. Произошло это после того, как 6 февраля потеряла сознание. Несколько лет у меня болела голова. Врачи говорят, тогда опухоль прогрессировала. В Полтаве сделали операцию и удалили ее. Но за месяц появилась новая. В таком участке мозга, где оперировать нельзя. Единственный выход - лучевая терапия и химиотерапия. Для этого надо ехать в Киев. Всего на это лечение нужно потратить 110 тысяч гривен. Через неделю должна быть в киевской больнице", - рассказала Коротич.

Яне 29 лет. У нее есть дети, 6-летний Дмитрий и София, 8 лет.

Киевские врачи дают хорошие прогнозы, но необходимо собрать еще 60 тыс. грн.

Номер карты Приватбанка 5168 7573 4013 9213.

Автор: Вадим ПАТЫК
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