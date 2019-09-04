Транспортный коллапс снова приближается - когда готовиться ходить пешком

Перевозчики хотят повысить стоимость проезда. Фото: Depo.Полтава

3 сентября в Полтаве заместитель мэра города Алексей Чепурко анонсировал массовые проверки пассажирского транспорта местных перевозчиков. Такое решение возмутило последних.

Об этом сообщили на poltava.to.

По словам Алексея Чепурко, в горсовете уже составляют графики проверки перевозчиков. Журналистов и общественных активистов призвал присоединиться. Проверки будут осуществляться с камерами, обратят внимание на поведение водителей, состояние транспорта, даже на пассажиров.

И если все водители без исключения пройдут проверку, только тогда рассмотрят возможность повышения стоимости проезда.

В свою очередь перевозчики заявили, что городская власть проигнорировала условия меморандума, заключенного еще в середине мая этого года. Тогда, по условиям документа, стоимость проезда должна быть 5 грн всего два месяца. А с 1 августа - 6, а затем и 8 грн.

Сейчас переговоры между перевозчиками и властью продолжаются, но возможны и новые забастовки.

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"Я работаю в городе, ежедневно должна вставать в пять. На работу на семь. Весной вставала в четыре, шла пешком, очень болели ноги. Летом травмировала колено, в центр пешком из дома уже не дойду. Что же мне теперь делать?" - рассказала Валентина Буряк, жительница села Горбаневка, что в пригороде. Женщина почти на пенсии, зарплату получает минимальную. И очень волнуется из-за возможного транспортного коллапса.

16 мая перевозчики Полтавы согласились подписать меморандум, предлагаемый фракцией СДП, и пообещали придерживаться всех его положений. Водители должны не курить за рулем, не разговаривать по мобильному, быть вежливыми и опрятными. Транспорт должен двигаться согласно с согласованным маршрутом, соответствовать техническим нормам и нормам санитарной безопасности.