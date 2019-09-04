Транспортный коллапс снова приближается - когда готовиться ходить пешком

 
Ексклюзивы
1/5
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 432
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 7317
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1161
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1782
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6120
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6147
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1746
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1602
Фото
Все фото
30
5
26
3
6
Забаряны: село без указателей и без будущего - фоторепотаж
Забаряны: село без указателей и без будущего - фоторепотаж
Борщ для &quot;Всемирного Поедателя&quot; сварила воспитательница детсада из Великих Сорочинцев
Борщ для "Всемирного Поедателя" сварила воспитательница детсада из Великих Сорочинцев
81 пожарник и 1,5 тыс. &quot;квадратов&quot; пепелища: в Полтаве сгорел склад &quot;Новой почты&quot;
81 пожарник и 1,5 тыс. "квадратов" пепелища: в Полтаве сгорел склад "Новой почты"
Психиатрическую больницу атаковали змеи - опечатали целый корпус
Психиатрическую больницу атаковали змеи - опечатали целый корпус
На Полтавщине наблюдали двойное солнце - фото, видео
На Полтавщине наблюдали двойное солнце - фото, видео
Видео
Все видео
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6660
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2655
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1467
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1044
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 17:30

Транспортный коллапс снова приближается - когда готовиться ходить пешком

  Комментировать
Транспортный коллапс снова приближается - когда готовиться ходить пешком
Перевозчики хотят повысить стоимость проезда. Фото: Depo.Полтава

3 сентября в Полтаве заместитель мэра города Алексей Чепурко анонсировал массовые проверки пассажирского транспорта местных перевозчиков. Такое решение возмутило последних.

Об этом сообщили на poltava.to.

По словам Алексея Чепурко, в горсовете уже составляют графики проверки перевозчиков. Журналистов и общественных активистов призвал присоединиться. Проверки будут осуществляться с камерами, обратят внимание на поведение водителей, состояние транспорта, даже на пассажиров.

И если все водители без исключения пройдут проверку, только тогда рассмотрят возможность повышения стоимости проезда.

В свою очередь перевозчики заявили, что городская власть проигнорировала условия меморандума, заключенного еще в середине мая этого года. Тогда, по условиям документа, стоимость проезда должна быть 5 грн всего два месяца. А с 1 августа - 6, а затем и 8 грн.

Сейчас переговоры между перевозчиками и властью продолжаются, но возможны и новые забастовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый транспортный коллапс в Полтаве - будет или нет

"Я работаю в городе, ежедневно должна вставать в пять. На работу на семь. Весной вставала в четыре, шла пешком, очень болели ноги. Летом травмировала колено, в центр пешком из дома уже не дойду. Что же мне теперь делать?" - рассказала Валентина Буряк, жительница села Горбаневка, что в пригороде. Женщина почти на пенсии, зарплату получает минимальную. И очень волнуется из-за возможного транспортного коллапса.

16 мая перевозчики Полтавы согласились подписать меморандум, предлагаемый фракцией СДП, и пообещали придерживаться всех его положений.

Водители должны не курить за рулем, не разговаривать по мобильному, быть вежливыми и опрятными.

Транспорт должен двигаться согласно с согласованным маршрутом, соответствовать техническим нормам и нормам санитарной безопасности.

Автор: Ярослава ФОНИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Транспортный коллапс снова приближается - когда готовиться ходить пешком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным

"Происходят массовые политические аресты" - Дзюба

Над Радой изменили государственный символ

От казни случайно уцелело лишь 15 человек

Самое читаемое
Нетрезвая жена-предательница и голодный ребенок - бывший боец потерял семью после возвращения
Нетрезвая жена-предательница и голодный ребенок - бывший боец потерял семью после возвращения
 Просмотров: 2529
Транспортный коллапс снова приближается - когда готовиться ходить пешком
Транспортный коллапс снова приближается - когда готовиться ходить пешком
 Просмотров: 126
Полтава
Педофил напал на девочку посреди улицы
Педофил напал на девочку посреди улицы Просмотров: 819
Насиловал животных: рассказали ужасные подробности о полтавского педофила
Насиловал животных: рассказали ужасные подробности о полтавского педофила Просмотров: 3600
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
 Просмотров: 18972
Нетрезвая жена-предательница и голодный ребенок - бывший боец потерял семью после возвращения
Нетрезвая жена-предательница и голодный ребенок - бывший боец потерял семью после возвращения
 Просмотров: 2538
На Полтавщине нашли повешенной 7-летнюю девочку - подробности
На Полтавщине нашли повешенной 7-летнюю девочку - подробности
 Просмотров: 7830
Больше всего комментируют
12
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
6
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
6
Украинский министр готов стать донором органов
4
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
3
Обмен пленных перенесли
Голосов: 1185
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua