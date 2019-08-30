Суд отобрал машину и дачу в "полтавского стрелка"

 
Ексклюзивы
1/5
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 1368
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1377
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 540
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 414
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1386
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4896
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 23607
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2655
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1863
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4 Просмотров: 3411
Фото
Все фото
5
26
3
6
3
Борщ для &quot;Всемирного Поедателя&quot; сварила воспитательница детсада из Великих Сорочинцев
Борщ для "Всемирного Поедателя" сварила воспитательница детсада из Великих Сорочинцев
81 пожарник и 1,5 тыс. &quot;квадратов&quot; пепелища: в Полтаве сгорел склад &quot;Новой почты&quot;
81 пожарник и 1,5 тыс. "квадратов" пепелища: в Полтаве сгорел склад "Новой почты"
Психиатрическую больницу атаковали змеи - опечатали целый корпус
Психиатрическую больницу атаковали змеи - опечатали целый корпус
На Полтавщине наблюдали двойное солнце - фото, видео
На Полтавщине наблюдали двойное солнце - фото, видео
За горы вонючих костей посреди города не будет штрафа - фото, видео
За горы вонючих костей посреди города не будет штрафа - фото, видео
Видео
Все видео
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6345
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2655
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1467
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Просмотров: 1107
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 441
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
пятница, 30 августа 2019 16:00

Суд отобрал машину и дачу в "полтавского стрелка"

  Комментировать
Суд отобрал машину и дачу в &quot;полтавского стрелка&quot;
Виктор Малый целует свою жену Галину. Фото: poltavske.tv

30 августа Октябрьский райсуд города Полтава арестовал имущество Виктора Малого, который 6 августа стрелял в охранника кафе "Ботаник" Николая Сусло.

Об этом сообщил poltavske.tv

Арест наложили на авто марки "ЗАЗ", на дачу, которая находится на Воронина, и на чатсину квартиры, принадлежащей Виктору.

Это имущество должно компенсировать расходы на лечение Николая Суслы, который сейчас находится в больнице. Человек находится на искусственной вентиляции легких и еще не приходил в сознание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пострадавшему в стрельбе до сих пор не вынимали пулю из мозга

Виктор Малый, задержанный после вооруженного нападения на охранника полтавского кафе "Ботаник", оказался бывшим врачом-ревматологом, любителем собак и драк.

Автор: Ярослава ФОНИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд отобрал машину и дачу в "полтавского стрелка"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

В Украине запретили партию

Нелегальная организация националистов провела съезд

Первый пылесос перевозили лошадьми и парковали возле дома

Самое читаемое
Нетрезвый мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь знакомой
Нетрезвый мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь знакомой Просмотров: 819
Суд отобрал машину и дачу в &quot;полтавского стрелка&quot;
Суд отобрал машину и дачу в "полтавского стрелка" Просмотров: 450
Мошенника-туроператора заочно посадили
Мошенника-туроператора заочно посадили Просмотров: 180
Полтава
Шьем белье и одежду для французских и украинских брендов - переселенец рассказал о швейный бизнесе
Шьем белье и одежду для французских и украинских брендов - переселенец рассказал о швейный бизнесе
6
 Просмотров: 504
Мошенника-туроператора заочно посадили
Мошенника-туроператора заочно посадили Просмотров: 180
Нетрезвый мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь знакомой
Нетрезвый мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь знакомой Просмотров: 819
43-килограммовая пауерлифтерки стала чемпионкой мира — видео
43-килограммовая пауерлифтерки стала чемпионкой мира — видео
 Просмотров: 333
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
41
 Просмотров: 15633
Больше всего комментируют
7
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
4
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
3
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
2
Зеленский отреагировал на обвал дома в Дрогобыче
Голосов: 2321
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua