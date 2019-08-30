Суд отобрал машину и дачу в "полтавского стрелка"

Виктор Малый целует свою жену Галину. Фото: poltavske.tv

30 августа Октябрьский райсуд города Полтава арестовал имущество Виктора Малого, который 6 августа стрелял в охранника кафе "Ботаник" Николая Сусло.

Об этом сообщил poltavske.tv

Арест наложили на авто марки "ЗАЗ", на дачу, которая находится на Воронина, и на чатсину квартиры, принадлежащей Виктору.

Это имущество должно компенсировать расходы на лечение Николая Суслы, который сейчас находится в больнице. Человек находится на искусственной вентиляции легких и еще не приходил в сознание.

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Виктор Малый, задержанный после вооруженного нападения на охранника полтавского кафе "Ботаник", оказался бывшим врачом-ревматологом, любителем собак и драк.