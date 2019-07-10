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Штормовое предупреждение - синоптики рассказали, на что обратить внимание

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Штормовое предупреждение - синоптики рассказали, на что обратить внимание
Штормовые предупреждения делятся на 3 уровня опасности. Фото: tvoemisto.tv

Грозы, шквалы, град, дождь - это все штормовые явления. Когда они прогнозируются на определенной территории - синоптики публикуют "штормовое предупреждение". Имеют три уровня опасности.

Ведущий синоптик Полтавского областного гидрометцентра Елена Панченко рассказала Gazeta.ua, какого уровня штормовые предупреждения несут опасность.

"С первого января у нас пошли новые критерии уровня опасности. Первый - желтый. Второй - оранжевый и третий - красный. На этой неделе мы будем штормить каждый день. Гроза всегда была штормовым явлением - не менее 1-го уровня. В основном штормовые предупреждения публикуют для тех, кому она опасна - это "Облэнерго". Делается для того, чтобы Облэнерго успело перейти на другой режим работы, знали, что у них может быть отключение электроэнергии", - объясняет, почему на сайте появляется сообщение о первом уровень опасности.

Первый уровень - небольшие порывы ветра, до 15-20 м/с. При нем могут ломаться небольшие ветви деревьев. Также может быть сильный дождь, до 20 мм осадков. Град 20 - 36 мм в диаметре. Территория охвата не меньше 20% области.

Второй уровень - сильные метели, или дожди (более 50 мм за сутки, или ливень, где за час выпадает более 30 мм), град размером более 36 мм в диаметре, порывы ветра 17-30 м/с и другие явления, через какие останавливается движение транспорта и усложняется работа коммунальных предприятий, "Облэнерго" и тому подобное.

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"Таких у нас за год бывает 5-6 явлений. Если видите, что синоптик написал 17-22 м/с то это могут быть и заборы завалены, крыши сорваны и тому подобное. Для наших деревьев по городу и 15-20 м/с будет достаточно, чтобы ломались ветви. Я видела, по косвенным признакам, порывы в 28 м/с - железобетонные опоры, столбы, были, как игрушечные - вывернутые и поломанные ", - пояснила синоптик.

Третий уровень - смерчи, осадки более 100 мм в день, порывы ветра более 30 м/с, град от 36 мм в диаметре при условии, если явление наблюдается более чем на 25% территории области. Также отмечено, что для преодоления последствий этого явления недостаточно сил местной власти и ДСНС, необходимо привлекать войска.

"Тех критериев, указывающих на красный, 3-й уровень, за мою жизнь ни разу не было на територии Полтавской области. Но его внесли, потому что климат меняется. Надеюсь, что и не будет ", - сказала Панченко.

В Украине 10 июля будет прохладная и пасмурная погода.

Ночью в южной части, а днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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