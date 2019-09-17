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вторник, 17 сентября 2019 15:06

Стоит ли брать на свадьбу "голый торт"

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Стоит ли брать на свадьбу &quot;голый торт&quot;
Торты готовят из бисквита и кремов. Фото: Фейсбук

На украинские свадьбы выбирают торты, покрытые мастикой. В Европе это - антитренд.

Об этом рассказала журналисту Gazeta.ua Вероника Петрова из Новых Санжар, что на Полтавщине.

Девушка 6 лет печет торты на свадьбу, поэтому постоянно следит за трендами.

"В Европе берут "голые" торты. Это просто бисквиты, перемазанные кремами и украшенные ягодами. По бокам они ничем не покрытые, и в этом что-то есть. Однако недостатком таких тортов является то, что они могут перекашиваться под тяжестью тех же ягод. Но и они никогда не будут ровными - как бы ты не старалась равномерно его покрывать, где-то бисквит будет влажный, а где-то сухой. И даже незначительная разница, которую на вкус не почувствуешь, приведет к тому, что ярус весь гнется ", - рассказала девушка.

Посоветовала выбирать не то, что модно, а то, что вкусное и нравится именно вам.

"Чаще всего на свадьбу заказывают бисквитные торты с фруктовым наполнителем, полностью покрытыми мастикой - белого или бледно-розового цвета. Это популярно и сейчас, потому что белый цвет универсальный и ассоциируется с невестой", - добавила девушка.

По словам Вероники, сейчас все чаще заказывают торты, украшенные под стиль свадьбы.

"Были у меня заказчики, которые праздновали в стиле из "Гарри Поттера". Торт был в виде Сортировальной Шляпы. Также был торт со "Звездных воинов","Мстителей". И это не в день рождения, а на свадьбу!" - отметила девушка.

Также указала на то, что популярными остаются торты, украшенные цветами из мастики и узором, выполненным со специальными трафаретами.

"Основой для торта берут бисквиты. Они хорошо держат форму, поэтому выдержат тяжелый декор. Популярный крем - заварной, сметанный или сливочный. Пекут по четыре-шесть коржей для каждого яруса. А их может быть до четырех".

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В Украине дороже всего приготовить борщ стоит в Закарпатье, Киеве и Харьковской обл.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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