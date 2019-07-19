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воскресенье, 21 июля 2019 09:07

Стартовали парламентские выборы - как и за кого можно голосовать на Полтавщине

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Стартовали парламентские выборы - как и за кого можно голосовать на Полтавщине
21 июля в Украине выбирают народных депутатов. Фото: РБК

Сегодня, 21 июля, в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Украинцы выбирают народных депутатов.

"Газета" подготовила информацию о кандидатах, и по какой схеме проходит избирательный процесс.

Выборы в Верховную Раду в Украине проходят каждые 5 лет в последнее воскресенье октября. Очередные парламентские выборы должны были состояться 27 октября 2019. Однако новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента восьмого созыва. Досрочные выборы назначили на 21 июля. Они проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Избирательная кампания и регистрация партий-кандидатов в центральной избирательной комиссии стартовала на следующий день со дня опубликования указа. Подача документов в ЦИК завершилась за 30 дней до выборов.

В состав Верховной Рады Украины входят 450 депутатов. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий - пропорциональная система. Еще 225 членов Верховного совета избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

Более 60% украинский примут участие в голосовании на досрочных выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Мониторинг электоральных настроений украинцев, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 29 июня по 3 июля.

Не позднее двух недель после голосования, ЦИК объявит официальные результаты парламентских выборов, а первая сессия Верховной Рады IX созыва может начаться 31 августа 2019.

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Избирательный округ №144 охватывает Подольский, Шевченковский районы города Полтава.

Пойдет 15 человек. Из них 8 - от партий: Юлиан Матвийчук - "Свобода", Сергей Чередниченко, глава "Социалистической партии Украины", Юрий Кетов - "Вместе мы сила", Кузьменко Ирина - "Батькивщина", Орликовский Артур - "Сила и честь", Русин Олег - "Патриот", Таран Дмитрий - "Оппозиционный блок", Валерий Шупта - "Воля".

Самовыдвиженцы - Анна Политучая, Александр Мамай, Сергей Каплин, Юлия Петушинская, Андрей Петушков, Денис Полищук.

Избирательный округ №145 включает Киевский район города Полтавы, Котелевский, Полтавский районы.

Зарегистрировано 17 кандидатов. Из них 8 - от партий: Владислав Кантарчук - "Свобода", Сергей Иващенко, "Аграрная партия Украины", Андрей Боблях - "Слуга народа", Горбенко Игорь - "Оппозиционный блок", Игорь Горжий - "Батькивщина", Владимир Гриценко - " оппозиционная платформа - за жизнь ", Василий Ковальчук -" Воля и честь ", Николаенко Евгений -" Европейская солидарность ".

Самовыдвиженцы: Юрий Бублик, Петр Ворона, Валерий Головко, Иван Гультай, Олег Петровец, Владислав Пыльник, Владимир Разнов, Роман Стегний.

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Избирательный округ №149 охватывает пределы Карловского, Кобеляцкого, Козельщинского, Машевского, Новосанжарского и Чутовского районов.

По округу в Верховную Раду пойдет 18 человек. Из них шестеро - от партий: Лариса Борисенко - "Батькивщина", Валерий Толкачев - "Свобода", Сергей Бульбаха - "Европейская Солидарность", Константин Касай - "Слуга народа", Владимир Мусяк - "Сила и Честь", Руслан Телятник - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Артем Витко, Антон Витко, Павел Гунжель, Андрей Дуленко, Сергей Жук, Иван Макар, Вячеслав Минязев, Алексей Негода, Роман Пирлик, Андрей Река, Николай Река и Сергей Шкарбан баллотироваться как самовыдвиженцы.

В этом году 22 партии будут участвовать в досрочных парламентских выборах 2019 года. Количество зарегистрированных членов от партий - 2761. В одномандатных мажоритарных округах - 3178, из них 1439 от партий и 1739 выдвиженцев.

Автор: Анна ЛАКИЗА
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