Растение-убийца - как спастись от амброзии и сохранить урожай

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 1926
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1602
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1602
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3421
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2295
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 720
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1647
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24930
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
14
13
8
10
7
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
Танцевали танго и пили шампанское - как прошел благотворительный вечер - фото
Танцевали танго и пили шампанское - как прошел благотворительный вечер - фото
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Какое газовое оборудование поможет сэкономить на топливе - эксперт
Какое газовое оборудование поможет сэкономить на топливе - эксперт
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом - фото
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом - фото
Видео
Все видео
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2169
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1467
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Просмотров: 1107
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
3 Просмотров: 2223
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
1 Просмотров: 576
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 14:34

Растение-убийца - как спастись от амброзии и сохранить урожай

  Комментировать
Растение-убийца - как спастись от амброзии и сохранить урожай
Рассказали, как уберечься от амброзии. Фото:wikipedia.org

С июля начинается активное цветение амброзии - ядовитого сорняка, способного вызвать сильную аллергию у людей и уничтожить целые посевы овощей.

О том, как же бороться с этим растением, рассказали в Департаменте экологии и природных ресурсов Полтавской облгосадминистрации.

Амброзия - травянистое растение, которое очень быстро размножается.

За период цветения способна производить 45 граммов пыльцы, которая разносится на расстояние до 1000 километров.

Ее пыльца способна вызвать у человека аллергический ринит, конъюнктивит со слезотечением и ухудшением зрения, респираторные расстройства, астму с приступами удушья.

Особенно большие дозы пыльцы вызывают лихорадку и экзему с хроническими проявлениями.

Эффективных лекарств пока не существует.

Бороться в домашних условиях с этим растением сложно.

Поэтому аллергики должны отказаться от прогулок за городом, по возможности не выходить из дома в жару и в ветреную погоду.

Кроме этого на окна стоит натянуть марлевые сетки и смачивать их несколько раз в день.

Чтобы пыльца не попала в глаза, надо пользоваться солнечными очками, а после прогулки принимать душ и промывать нос.

Однако не только человеку вредит амброзия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли лекарство от болезни путешественников

Большой вред сорняк наносит дикорастущим растениям и сельскохозяйственным культурам.

Потребляет большое количество ресурсов питания, вытесняя гравилат, веронику, подорожник, ромашку, череду и растения, которые украшают ландшафт.

Особую опасность представляет для подсолнечника, свеклы и кукурузы.

К примеру, максимальный процент потери урожая сахарной свеклы на засоренных полях может достигать 82%.

Сейчас фермеры Украины борются с амброзией химическим методом.

Кроме этого, решить проблему для сельскохозяйственной сферы поможет увеличения процента площадей газонов, создание ухоженных ландшафтов.

В штаты ЖКХ следует вводить садоводов или мастеров по озеленению, улучшать работу зеленстроя.

Местная власть должна провести слаженную работу по противодействию амброзии вместе с ЖКХ, создать учреждения мобильного реагирования.

Владельцы с / х угодий должны нести ответственность за фитосанитарное состояние территорий на законодательном уровне, вовремя утилизировать отходы.

В Чутово гербицид для борьбы с амброзией раздали всем желающим.

Автор: Ярослава ФОНИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Растение-убийца - как спастись от амброзии и сохранить урожай». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Расстреляли отца Бандеры

Утвердили закон о гражданстве Украинского государства

Поэта осудили за стихотворение об Украине

В трамвайной аварии погибли 34 человека

Убийство всей семьи: родственники отказались от публичного судебного процесса

Самое читаемое
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
14
 Просмотров: 3429
В Полтаве автомобиль полностью провалился под асфальт
В Полтаве автомобиль полностью провалился под асфальт
 Просмотров: 954
&quot;ОНУР&quot; снова игнорирует договоренности с автомобилистами
"ОНУР" снова игнорирует договоренности с автомобилистами
 Просмотров: 27
Полтава
"ОНУР" снова игнорирует договоренности с автомобилистами
"ОНУР" снова игнорирует договоренности с автомобилистами
 Просмотров: 27
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
14
 Просмотров: 3429
В Полтаве автомобиль полностью провалился под асфальт
В Полтаве автомобиль полностью провалился под асфальт
 Просмотров: 954
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
8
 Просмотров: 603
Стало известно, кто погиб в аварии с дельтапланом
Стало известно, кто погиб в аварии с дельтапланом
3
 Просмотров: 3681
Больше всего комментируют
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
9
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
5
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
3
Гройсман раскритиковал партию Порошенко
3
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Голосов: 4077
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua