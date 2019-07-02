Растение-убийца - как спастись от амброзии и сохранить урожай

Рассказали, как уберечься от амброзии. Фото:wikipedia.org

С июля начинается активное цветение амброзии - ядовитого сорняка, способного вызвать сильную аллергию у людей и уничтожить целые посевы овощей.

О том, как же бороться с этим растением, рассказали в Департаменте экологии и природных ресурсов Полтавской облгосадминистрации.

Амброзия - травянистое растение, которое очень быстро размножается.

За период цветения способна производить 45 граммов пыльцы, которая разносится на расстояние до 1000 километров.

Ее пыльца способна вызвать у человека аллергический ринит, конъюнктивит со слезотечением и ухудшением зрения, респираторные расстройства, астму с приступами удушья.

Особенно большие дозы пыльцы вызывают лихорадку и экзему с хроническими проявлениями.

Эффективных лекарств пока не существует.

Бороться в домашних условиях с этим растением сложно.

Поэтому аллергики должны отказаться от прогулок за городом, по возможности не выходить из дома в жару и в ветреную погоду.

Кроме этого на окна стоит натянуть марлевые сетки и смачивать их несколько раз в день.

Чтобы пыльца не попала в глаза, надо пользоваться солнечными очками, а после прогулки принимать душ и промывать нос.

Однако не только человеку вредит амброзия.

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Большой вред сорняк наносит дикорастущим растениям и сельскохозяйственным культурам.

Потребляет большое количество ресурсов питания, вытесняя гравилат, веронику, подорожник, ромашку, череду и растения, которые украшают ландшафт.

Особую опасность представляет для подсолнечника, свеклы и кукурузы.

К примеру, максимальный процент потери урожая сахарной свеклы на засоренных полях может достигать 82%.

Сейчас фермеры Украины борются с амброзией химическим методом.

Кроме этого, решить проблему для сельскохозяйственной сферы поможет увеличения процента площадей газонов, создание ухоженных ландшафтов.

В штаты ЖКХ следует вводить садоводов или мастеров по озеленению, улучшать работу зеленстроя.

Местная власть должна провести слаженную работу по противодействию амброзии вместе с ЖКХ, создать учреждения мобильного реагирования.

Владельцы с / х угодий должны нести ответственность за фитосанитарное состояние территорий на законодательном уровне, вовремя утилизировать отходы.

В Чутово гербицид для борьбы с амброзией раздали всем желающим.