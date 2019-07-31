Пострадавшие в ДТП под Полтавой обратились в суд, потому что не верят следствию

Авто пострадавших в аварии. Фото: ГУ НП

31 июля Октябрьский районный суд Полтавы рассмотрел ходатайство адвоката Романа Винника со стороны потерпевшего в смертельной ДТП под Бричковка Полтавского района.

Об этом сообщило Кременчугское издание kg.ua.

Во время заседания адвокат потерпевшего Валерия Похиленко Роман Винник сообщил, что Валерий сомневается в объективности следствия.

"Сомнения относительно беспристрастности предварительного расследования обосновываются неэффективностью досудебного расследования, многочисленными фактами искажения (искажения) изложения обстоятельств ДТП следователями, не проведение необходимых следственных действий, пренебрежение требованиями закона и попытках уничтожения доказательной базы по делу", - говорилось в заявлении.

Роман Винник привел ряд аргументов в подтверждение.

По словам адвоката, до 25 июля следователи не допросили Елену Пашетних (Кузину). Также Роман Винник указал, что следователь после ДТП исказил данные с места событий, так как не установил возможные пути автомобилей, которые столкнулись, а также не установил очевидцев за исключением одного свидетеля. А согласно фотографий и видео с места происшествия, очевидцев значительно больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владелец полтавского интернет-издания признался, что был за рулем во время смертельного ДТП - Видео

Кроме этого следователь не внес в схему аварии информацию о тормозном пути и следах заноса Тойоты, за рулем которой был Алексей Сердюков. А это делает невозможным определение скорости в момент ДТП.

Также Роман Винник отметил, что Алексея Сердюкова не проверяли на содержание алкоголя и наркотических средств.

Судебное заседание завершилось отказом в отводе следователей и прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство по факту смертельного ДТП.

Напомним, 13 июля возле села Бричковка Полтавского района произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и врезался в ВАЗ-21099. Toyota загорелась от столкновения. В ней находились полтавская журналистка Елена Пашетних (Кузина) и Алексей Сердюков, основатель группы проектов "Зміст". Оба попали в больницу с тяжелыми травмами.