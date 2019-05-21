Полтавским предпринимателям разрешили установить летние площадки

20 мая комиссия Полтавского городского совета по размещению временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории Полтавы рассмотрела обращение предпринимателей и согласовала размещение 30 летних площадок.

Ранее комиссия рассматривала летние площадки на ул. Соборности, а сегодня - на остальной территории города, сообщает poltava.to.

В этом году рестораторам города представили технические требования к летним площадкам. Предприниматели изготовили эскизы и отправили их на рассмотрение комиссии.

Разрешения выдали предпринимателям:

Автор: poltava.to Эти площадки будут установлены

На доработку комиссия отправила летние площадки таких предпринимателей:

Автор: poltava.to Эти площадки установить не позволили

Причина - неэстетичный вид, ограниченный доступ для лиц с особыми потребностями, громоздкость.

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Хазяйке кафе "Теле-Пицца" Натальи Одарюк не дали разрешение, поскольку ее летняя площадка похожа на капитальную пристройку и она не заплатила за аренду земли, где она стояла.

Эти предприниматели могут исправить недостатки и подать документы на следующее заседание комиссии.

Летние площадки полтавских ресторанов и кафе могут стоять до 31 октября 2019 года. 1 ноября их нужно убрать.

20 мая продолжилось заседание сессии Полтавского горсовета после 3-дневного перерыва. Пришли 33 депутата. Впрочем, в заседании снова объявили перерыв.