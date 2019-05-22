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среда, 22 мая 2019 15:35

Полтавские депутаты трижды собирались, чтобы взять кредит

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Полтавские депутаты трижды собирались, чтобы взять кредит
Полтавские депутаты трижды собирались чтобы взять кредит. Фото: Вадим Патык

22 мая прошло третье пленарное заседание 23 внеочередной сессии Полтавского городского совета. На повестке дня был лишь один вопрос. Его приняли.

Журналист Gazeta.ua посетил заседание.

Депутаты собрались принять вопрос, который обяжет городской совет стать гарантом платежеспособности КП "Полтаваэлектроавтотранс". Заседание началось с опозданием почти на час.

"Это необходимо для получения 10 милионов евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития. На эти деньги мы закупим троллейбусы в коммунальный автопарк. "Полтаваэлектроавтотранс" не в состоянии выплачивать проценты по этому кредиту. Это коммунальное предприятие - дотационное. Городской совет берет на себя это обязательство ", - рассказал председатель фракции ВО "Свобода" в горсовете Юлиан Матвийчук.

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Стоит отметить, что внеочередная сессия началась еще 16 мая. В ней сделали перерыв до 20 мая, а затем - до 22. Депутаты ждали решения Кассационного административного суда в деле возвращения Александра Мамая в кресло городского главы. Заседание по этому вопросу тоже постоянно переносили. Сегодня стало известно, что его перенесли на 26 июня. Это позволило депутатам наконец закрыть сессию.

32 из 32 присутствующих депутатов проголосовали "за" вопрос повестки дня.

20 мая продолжилось заседание сессии Полтавского горсовета после 3-дневного перерыва. Пришли 33 депутата. Впрочем, в заседании снова объявили перерыв.

Автор: Вадим ПАТЫК
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