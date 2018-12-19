 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 2223
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 2430
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1512
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1953
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1098
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2646
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
18
2
14
Открыли скандальную елку в Полтаве
Открыли скандальную елку в Полтаве
Полтавский &quot;Авто-гриль&quot; тушили 22 пожарные
Полтавский "Авто-гриль" тушили 22 пожарные
Пол с подогревом, современная мебель и бассейн: открыли детсад
Пол с подогревом, современная мебель и бассейн: открыли детсад
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1197
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 16:55

Пол с подогревом, современная мебель и бассейн: открыли детсад
14

  Комментировать

Открыли новый детсад в Розсошенцах
Фото: Юрий ИВАНОВ
Открыли новый детсад в Розсошенцах
Открыли новый детсад в Розсошенцах
Открыли новый детсад в Розсошенцах
Открыли новый детсад в Розсошенцах

Сегодня, 19 декабря, в селе Россошенцы в микрорайоне "Садовый" по улице Перспективной, что в Полтавском районе, открыли детский сад.Его назвали "Яблонька". Общая площадь помещения - 3120 кв. м. Рассчитан на 140 мест.

Журналист Gazeta.ua побывал на месте.

Жители микрорайона "Садовый" в восторге от увиденного. За год становились в очереди, чтобы их дети смогли попасть сюда. Ныне она превышает 700 детей.

"Я мама двойни. Имею дочь Еву и Аришу. Им Всего 2,5 года. Ждали этого момента от начала строительства. Записывались за 1,5 года в очередь", - сказала Марина Гергель, местная жительница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит самая дорогая елка Украины

Родители считают, что в детском саду детям будет комфортно. Здесь есть бассейн, спортзал и зал для занятий музыкой.
В раздевалках, спальнях и у бассейна - теплый пол.

"Во дворе 6 детских площадок для каждой группы. Оборудованные они песочницами, горками, каруселями и деревянными павильонами с накрытием", - отметил Максим Боков, строитель.
На площадках является Резиновое покрытие, чтобы дети не травмировались.

"Застройщик сдержал слова и за 2 года построил сад. Уже с января от полноценно заработает. Пока мы решают юридические вопросы. Обещаю, что будем поддерживать его в надлежащем состоянии", - рассказал Игорь Процик, председатель Щербановской общины.
По словам Игоря Степановича, помещения еще будет доукомплектироваться мебелью.


В ночь с 19 на 20 ноября в Полтаве выпал снег. Чистить дороги начали еще с ночи. На улицы города выехали 17 единиц спецтехники.

Автор: Юрий ИВАНОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пол с подогревом, современная мебель и бассейн: открыли детсад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

На продажу выставили самодельный компьютер

"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

110 кг камней собрали во время высадки на Луну

Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней

Самое читаемое
Открыли скандальную елку в Полтаве
Открыли скандальную елку в Полтаве
18
 Просмотров: 4581
Пол с подогревом, современная мебель и бассейн: открыли детсад
Пол с подогревом, современная мебель и бассейн: открыли детсад
14
 Просмотров: 450
Полтавский &quot;Авто-гриль&quot; тушили 22 пожарные
Полтавский "Авто-гриль" тушили 22 пожарные
2
 Просмотров: 207
Полтава
Открыли скандальную елку в Полтаве
Открыли скандальную елку в Полтаве
18
 Просмотров: 4590
Полтавский "Авто-гриль" тушили 22 пожарные
Полтавский "Авто-гриль" тушили 22 пожарные
2
 Просмотров: 207
Порошенко назначил Гольник судьей
Порошенко назначил Гольник судьей
 Просмотров: 189
"Укртатнафта" должна вкладывать средства в технологии - Жеваго
"Укртатнафта" должна вкладывать средства в технологии - Жеваго Просмотров: 153
Жеваго рассказал, почему мост через Днепр выгоднее строить не в Кременчуге
Жеваго рассказал, почему мост через Днепр выгоднее строить не в Кременчуге Просмотров: 711
Больше всего комментируют
115
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
12
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
6
Подервянский сказал, что думает о кацапах
5
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 454
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua