Показали, что происходит на трассах Полтавщины

Фото: Юрий ИВАНОВ

Уже сутки, как на трассах Полтавщины образовались пробки из-за непогоды.

Журналист Gazeta.ua проехался по трассе Киев-Харьков от города Решетиловка в Полтаву и зафиксировал на фото и видео, что происходит на дорогах.

На 305 км в сторону Киева стоит колонна фур. На повороте на объездную трассу через Решетиловку дежурят патрульные полицейские. Говорят, что с 12:00 от Полтавы до села Красногоровка разрешили движение легковым автомобилям. Что происходит на других отрезках трассы, не могут сказать.

С утра Решетиловская автостанция работает в справочном режиме. Кассир объясняет пассажирам, нужно звонить по каждому рейсу отдельно и за несколько минут до отправления, потому что много отменили.

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"Сегодня утром был рейс что на 10:10, однако он опоздал на 20 минут. На него был большой ажиотаж - люди спешили на работу. Далее рейс в 11:30 в последний момент отменили. Все вынуждены ждать следующего автобуса, который по расписанию должен быть в 12:40.

Некоторые люди идут ловить попутные авто", - рассказала кассир автостанции.

При въезде в Полтаву возле села Супруновка также стоит много фур.

25 декабря на Полтавщине выпало до 1 м снега. Спасатели и полицейские разместили фотографии, на которых извлекали из снега застрявшие автомобили.