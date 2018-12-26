 
Ексклюзивы
1/5
Скандал в Укрзализнице: почему случилась трагедия в поезде Киев-Рахов
Скандал в Укрзализнице: почему случилась трагедия в поезде Киев-Рахов
Просмотров: 630
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 936
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 7146
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1539
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
1 Просмотров: 2187
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1314
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1188
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 792
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4311
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 261
Фото
Все фото
9
3
3
6
4
Показали, что происходит на трассах Полтавщины
Показали, что происходит на трассах Полтавщины
Может ли полтавская елка стать лучшей в Украине: мнения местных
Может ли полтавская елка стать лучшей в Украине: мнения местных
С двумя ломами: пытались захватить сельский совет
С двумя ломами: пытались захватить сельский совет
7 травмированы, один погиб: под Полтавой произошло ДТП
7 травмированы, один погиб: под Полтавой произошло ДТП
Нашли растерзанное тело возле кладбища: полиция просит опознать
Нашли растерзанное тело возле кладбища: полиция просит опознать
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 2295
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
среда, 26 декабря 2018 17:30

Показали, что происходит на трассах Полтавщины
9

  Комментировать

На дорогах Полтавщины пробки
Фото: Юрий ИВАНОВ
На дорогах Полтавщины пробки
На дорогах Полтавщины пробки
На дорогах Полтавщины пробки
На дорогах Полтавщины пробки

Уже сутки, как на трассах Полтавщины образовались пробки из-за непогоды.
Журналист Gazeta.ua проехался по трассе Киев-Харьков от города Решетиловка в Полтаву и зафиксировал на фото и видео, что происходит на дорогах.

На 305 км в сторону Киева стоит колонна фур. На повороте на объездную трассу через Решетиловку дежурят патрульные полицейские. Говорят, что с 12:00 от Полтавы до села Красногоровка разрешили движение легковым автомобилям. Что происходит на других отрезках трассы, не могут сказать.

С утра Решетиловская автостанция работает в справочном режиме. Кассир объясняет пассажирам, нужно звонить по каждому рейсу отдельно и за несколько минут до отправления, потому что много отменили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закрыли дороги на въезд в Полтавскую область

"Сегодня утром был рейс что на 10:10, однако он опоздал на 20 минут. На него был большой ажиотаж - люди спешили на работу. Далее рейс в 11:30 в последний момент отменили. Все вынуждены ждать следующего автобуса, который по расписанию должен быть в 12:40.
Некоторые люди идут ловить попутные авто", - рассказала кассир автостанции.

При въезде в Полтаву возле села Супруновка также стоит много фур.

25 декабря на Полтавщине выпало до 1 м снега. Спасатели и полицейские разместили фотографии, на которых извлекали из снега застрявшие автомобили.

Автор: Юрий ИВАНОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали, что происходит на трассах Полтавщины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Муж изменил звезде "Беверли-Хиллз" с фанаткой

Киевлянин пролетел быстрее звука

Поляки осудили украинского поэта за критику власти

Начали выдавать новые паспорта

"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

После войны авто не выпускали 10 лет - как основали компанию Nissan

Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия

Самое читаемое
Показали, что происходит на трассах Полтавщины
Показали, что происходит на трассах Полтавщины
9
 Просмотров: 3366
Закрыли дороги на въезд в Полтавскую область
Закрыли дороги на въезд в Полтавскую область Просмотров: 576
Полтава
Закрыли дороги на въезд в Полтавскую область
Закрыли дороги на въезд в Полтавскую область Просмотров: 576
Как Полтава переживает метель: яркие фото
Как Полтава переживает метель: яркие фото
15
 Просмотров: 5166
Это произошло возле "Робин Гуда": появились подробности полтавской резни
Это произошло возле "Робин Гуда": появились подробности полтавской резни Просмотров: 2673
Перевернулся автобус с пассажирами
Перевернулся автобус с пассажирами Просмотров: 567
Суд отказался возобновлять Александра Мамая на посту мэра Полтавы
Суд отказался возобновлять Александра Мамая на посту мэра Полтавы Просмотров: 117
Больше всего комментируют
42
Тимошенко впервые показала внучку
19
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
6
У Порошенко нет шансов быть переизбранным – социологи
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
4
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Голосов: 1338
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua