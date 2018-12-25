Как Полтава переживает метель: яркие фото

Фото: Gazeta.ua

25 декабря на Полтавщине выпало до 1 метра снега. Он не переставал идти целый день. Спасатели и полицейские разместили фотографии, на которых извлекали из снега застрявшие автомобили.

В связи с ухудшением погодных условий в Полтаве и на подъездах к городу образовались заторы. Грузовики и легковушки застряли на заснеженных дорогах. На некоторых автодорогах развернуло фуры. Спасатели и полиция помогают вытаскивать машины.

По состоянию на 16:00 помощь получили 170 граждан, находившихся в 81 авто.

Сейчас движение по Полтавской области ограничили. На некоторых трассах можно проехать только в одном направлении.

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В частности проблемы с движением транспорта есть и на автодорогах Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областей.

Сразу семь областей атакует непогода. Циклон зашел с юга. На головы херсонцев, николаевцев и запорожцев он упадет в виде дождя.