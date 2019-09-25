Подстреленный охранник с пулями в мозгу вышел из комы

З комы вишел пострадавший охранник. Фото:medcv.gov.ua

Охранник полтавского кафе "Ботаник", которому в начале августа дважды выстрелили в голову, наконец пришел в себя.

Об этом сообщили на интернет-ресурсе "Полтавщина" со ссылкой на родных пострадавшего.

Николай Сусла находился в больнице уже полтора месяца. Там ему провели декомпрессионная трепанацию черепа, чтобы устранить последствия отека мозга и кровоизлияния. Поддерживали интенсивную терапию. Проводили перевязки. Пули не вынимали.

Сейчас мужчина не говорит, прикован к постели и ему нужен постоянный уход. Из Полтавской областной больницы, где он находился ранее, его уже перевели в райбольницу в Кобыляки. Именно с этого района мужчина родом. Перевод врачи аргументировали тем, что Николаю уже не нужна нейрохирургия, поэтому необходимо освободить место для других.

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Родня Николая недовольны условиями в Кобеляцкой больницы, просят о переводе в село Светлогорское. Там есть отдел нейрохирургии. Кроме того, в этом селе живет семья потерпевшего, будет за ним ухаживать.

Врачи Кобеляцкой больницы пока не отвечают на просьбы - соберут для решения консилиум.

"Все анализы у него в норме, дышит без аппарата. Взгляд как у обычного человека. Пробует то говорить губами, но не получается, потому что у него трубка в горле. Но ему нужно тренироваться писать и называть азбуку. Нужно у него сидеть. Тетя приехала , лекарства купили и бегом поехала на работу. Главное, чтобы брали анализы на белок, чтобы его уровень не упал. Большая часть денег пошла на повышение уровня белка. Врачи в Кобеляках наблюдают за ним, потому что только его получили. Не знаю, есть ли в них прибор, который откачивает мокроты из легких. Возможно, мы этот препарат приобретем ", - прокомментировал племянница Николая.

На лечение мужчины уже потратили более 60 000 гривен. Однако деньги еще нужны для того, чтобы закрыть отверстия в черепе пластиной, и на реабилитацию. Номер карточки для помощи: 4149 4991 2892 9955. Получатель: Марина Кильчевская.

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6 августа, около 23:00 в Полтаве охранник кафе "Ботаник" в центре города получил пулевое ранение в голову.