Под Полтавой лесорубы валили лес на скорость - красочные фото

Фото: Ольга Стенько

23 июля в Полтавском районе провели ХХІ областной конкурс-соревнование вальщиков леса. Лесорубы соревновались в мастерстве и скорости работы бензопилой.

Корреспондент Gazeta.ua побываль на соревнованиях.

Конкурс провели в лесу недалеко от села Березовка Полтавского района. Это территория Руднянского лесничества, которое относится к ГП "Полтавский лесхоз". Участниками стали лесорубы из семи лесных хозяйств Полтавщины: из Гадячского, Миргородского, Кременчугского, Новосанжарского, Пирятинского, Диканьского и Полтавского районов.

Проводят соревнования по международным правилам. Лесорубы выполняют пять упражнений. Используют бензопилы и средства защиты те, с которыми работают ежедневно на рабочих местах в родных лесных хозяйствах.

"Первый конкурс - замена цепи бензопилы на скорость. Шина остается та же, но ее с одной стороны и переворачивают на другую, надевая новую цепь, - рассказывает организатор соревнований, инженер по охране труда Полтавского лесного хозяйства Максим Бездильный. - При этом не может быть никаких ранений у участника. За каждую царапину снимают два штрафных балла. Старые царапины обводят маркером - новые будет видно. Затягивают болты динамометрическим ключом. При этом ничего не должно упасть со стола. Выигрывает тот, кто быстрее других сделает все правильно ".

Автор: Ольга Стенько В Полтавском районе провели ХХІ Полтавский областной конкурс-соревнование вальщиков леса

Второй конкурс - точное раскряжевание (распиловка бревна. - Gazeta.ua). Цилиндрованное бревно диаметром 34 см лежит на земле на щите. Вокруг - слой опилок в 3 см. Необходимо отпилить блин толщиной 3-8 см и недопилять столько, чтобы не повредить щит, на котором лежит бревно. Если бензопила коснулась щитка, за конкурс насчитывают ноль баллов. Лучше недопилять несколько сантиметров. Также измеряют углы сверху и обеих сторон. Идеальный блин должен быть спилен под углом 90 градусов.

В третьем конкурсе на комбинированное раскряжевание у бревна спиливают два блина: углом вниз и углом вверх.

"В реальной работе такое лесорубы не выполняют, это спорт. Но если дерево, например, зависло, его надо подпилить ровно одно углом вверх, или - углом вниз, - объясняет Максим Сергеевич.

Четвертым соревнованием было спиливания сучков. К этому заданию спортивный снаряд для каждого участника подготовили заранее: в ровное сосновое бревно вбили по 30 равных дубовых палок одинаковой толщины. Они имитируют сучки. За 30 секунд нужно срезать их таким образом, чтобы после каждого остался пенек или углубление не более 5 мм. Быстрее всех с этой задачей справился участник от Гадячского лесхоза Александр Найда. Он - один из лучших вальщиков леса на Полтавщине. Участие в областных соревнованиях принимает много лет, неоднократно представлял Полтавское управление лесного и охотничьего хозяйства на всеукраинских соревнованиях

Автор: Ольга Стенько В Полтавском районе провели ХХІ Полтавский областной конкурс-соревнование вальщиков леса

"На всеукраинских соревнованиях это упражнение выполняют гораздо быстрее. Видел собственными глазами, как спиливали все 30 сучков за 18 секунд", - рассказал Александр.

В последнем конкурсе соревновались в валке деревьев. По условиям, дерево должно упасть в правильном направлении на четко определенное место. Поэтому сначала члены жюри размечают направление падения дерева. Вбивают центральный кол - в идеале, упавшее дерево должно упасть стволом ровно на него. В обе стороны отступают по одному метру и тоже помечают кольями.

При работе лесорубы используют бензопилу, клинья, валочною лопатку. Сначала спиливают кору на том месте, где будет разрез. Затем углом вырезают часть ствола спереди, надпиливают с противоположной стороны ствола и вбивают туда клинья или вставляют специальную лопатку. Таким образом регулируют направление падения ствола.

Автор: Ольга Стенько В Полтавском районе провели ХХІ Полтавский областной конкурс-соревнование вальщиков леса

Если задание выполнено правильно, дерево упадет в этом двухметровом промежутке. К сожалению, сегодня никто не справился. Ближайшее дерево упало за 18 см от заданной зоны. Помешали погодные условия.

"Сегодня я не доволен своими результатами - знаю, что могу лучше. Наиболее обидно за пятый конкурс. Сделал все правильно, но дерево не попало в заданную зону. Помешали осложненные погодные условия - сильный ветер", - рассказал участник из Полтавского района Максим Коршунов.

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За каждый конкурс начислялись или снимались баллы. Победителей выбирали по наибольшему количеству баллов в итоге.

По результатам соревнований первое место и главный приз - бензопилу получил представитель ГП "Гадячский лесхоз" Александр Найда. Второе место и приз - комплект спецодежды завоевал представитель ГП "Полтавский лесхоз" Максим Коршунов. Третье место и защитный шлем и канистру для топлива получил представитель ГП "Миргородский лесхоз" Дмитрий Рассоха.

В лесу вблизи села Сапожино под Полтавой в охотничьем хозяйстве в вольеры для полусвободного содержание выпустили копытных животных - муфлонов и оленей.