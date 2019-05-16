Перенесли сессию - опасаются возвращения бывшего градоначальника

Фото: Вадим Патык

16 мая состоялась внеочередная сессия Полтавского городского совета. На заседание пришли 32 из 42 депутатов. Они собрались, чтобы рассмотреть вопрос "О договоре о погашении задолженности перед территориальной общиной города за выполнение гарантийных обязательств". Это нужно для выполнения инвестиционного проекта "Обновление троллейбусного парка Полтавы". Этот проект поможет снизить зависимость города от частных перевозчиков, что уже несколько дней бастовали, требуя увеличения цены за проезд.

Журналист Gazeta.ua присутствовал на зседании.

Заседание началось с обсуждения проблемы транспортного коллапса, который закончился только после решения поднять тариф на проезд до 5 грн в автобусах и 3 - в троллейбусах, и взаимных обвинений в нем.

"Подписанный вчера меморандум ни к чему не обязывает перевозчиков. Это "филькина" грамота. Политический пиар. Представители СДП просто хотели сохранить лицо и сделали это таким образом. Все это время мы слушали сказки о привлечении перевозчиков из других городов и быстрое развитие коммунального транспорта. Но в конце концов получили коллапс. Коммунальный автопарк нужно развивать, но не надо кормить людей пустыми обещаниями. Нам нужно время. Сразу и быстро мы это не сделаем ", - заявил депутат горсовета Андрей Матковский.

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В ответ представитель фракции СДП Юрий Синяк отметил, что нужно оставить взаимообвинения и начать работать.

"Да действительно, в городе состоялся транспортный коллапс. Наша фракция была против увеличения стоимости проезда. В конце концов мы приняли ответственное решение поднять тариф на 1 грн. Для этого нужно было подписать меморандум. Вас, Андрей Всеволодович, его подписывать никто не заставлял. Ответственность за проблему с общественным транспортом лежит на всех ", - прокомментировал Синяк.

Андрей Матковский упрекнул Александра Шамоту в нарушении регламента и пообещал лишить премии.

"Секретарь городского совета не должен комментировать выступления депутатов. Это прописано в регламенте. Вы его постоянно нарушаете. Наша фракция будет требовать лишить Вас премии в этом месяце ", - отметил с места Матковский.

Депутат Юлиан Матвийчук заявил, что транспортный коллапс должен стать для горсовета уроком.

"Вместо того, чтобы перекладывать друг на друга ответственность мы должны сделать выводы и работать дальше. Полтавчане были готовы платить и 5 грн. Но людям надоело ездить на этих "ведрах", которые почему-то называются маршрутками. Сейчас нам нужно принимать ответственные решения. Нам пришлось поднять тарифы чтобы получить время на закупку коммунального транспорта. Сегодня мы примем решение о получении кредита от Европейского банка реконструкции и развития на закупку троллейбусов ", - заявил Матвийчук.

После этого был объявлен перерыв на 3 часа. Возможно, депутаты ждали решения Кассационного админсуда по жалобе экс-мэра Александра Мамая относительно его возвращения в кресло мэра.

Перерыв закончился в 14:00. Началась регистрация депутатов. Впрочем, зарегистрировалось только 17. Из-за отсутствия кворума, перерыв продлили еще на час.

В 15:47 депутат горсовета Андрей Матковский выступил с предложением перенести сессию на 20 мая. Аргументировал тем, что вопрос должна детально изучить комиссия.

Стоит отметить, что суд по делу Александра Мамая тоже перенесли на 20 мая.

"Надо раскрыть карты. Сегодня большинство депутатов волнует то, с какой скоростью назначили заседание Кассационного суда по делу Мамая. У нас возникло сомнение, что этот суд может принять справедливое решение. Александр Мамай вступил в команду Виктора Медведчука, он имеет хороших адвокатов. Мы хотим проконтролировать какое решение примет суд. Не менее 30 депутатов горсовета снова готовы проголосовать и подтвердить свое законное решение об отставке Александра Мамая ", - подытожил Матковский.

Перевозчики Полтавы согласились подписать меморандум, предлагаемый фракцией СДП, и пообещали соблюдать все его положения. Водители не должны курить за рулем, не разговаривать по мобильному, быть вежливыми, опрятными.