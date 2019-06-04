Парень пропустил через себя 27 тысяч вольт - говорит, будто мигнуло в тот момент

21-летний полтавчанин Сергей Спасов получил электротравму на крыше поезда. Ровно за месяц врачи впервые разрешили ходить. Фото: facebook

Полтавец, которого 28 апреля ударило током на крыше поезда, снова начал ходить. Вспоминает тот вечер как страшный сон.

Сергей Спасов рассказал Gazeta.ua подробности рокового стечения обстоятельств, едва его не убили.

Сергей снимает квартиру недалеко от Киевского вокзала в Полтаве. Вечером на Пасху вышел прогуляться. Выбрал улицу, которая идет вдоль путей позади вокзала. Увидел, что между путями стоят мужчины, одному из них "прилетело" по лицу. Сергей решил посмотреть, что происходит. Его от группы мужчин отделял длинный грузовой поезд. Решил не обходить, а перелезть.

"Снизу было неудобно, полез через верх сцепления вагонов. Когда был сверху, попытался через крышу посмотреть, что происходит. Здесь и получил удар током. Был в сознании все время. Помню, как стоял на вагоне - смотрел, что происходит. Потом как моргнул, сузилось поле зрения. Увидел в середине него огонь, который был на мне. Первая мысль: это сон. Вторая - был на улице, значит не сплю, что-то случилось. Когда падал с вагона, понял, что могу двигать рукой, начал тушить на себе пламя. Звал на помощь", - рассказал Сергей.

Левую ногу не контролировал - сначала думал, что сломал. Впоследствии смог ею двигать. Сергей чувствовал, как подбежали те же мужчины и начали тушить на нем одежду. Практически все сгорело, превратилось в лохмотья. Понимал, что у него шок, но ничего не чувствовал. Боль пришла позже, когда лежал на камнях и ждал "скорую".

Потушив одежду, мужчины вызвали скорую помощь. Нашли телефон Сергея, набрали последний номер - мамин.

"Дали мне трубку. Сказал: "Мама, это я. Меня ударило током ". Она не выясняла, как я там оказался, только спросила, где я и в каком состоянии, чтобы ко мне приехал отец. Приехали врачи, осмотрели, погрузили на носилки. Обходили весь поезд. Уже в машине вкололи обезболивающее. Отвезли в реанимацию городской больницы. Туда приехали родители", - говорит парень.

Через тело Сергея прошел разряд 27 тыс. вольт. Он получил ожоги более 50% тела: обеих рук, левой ноги, живота, грудной клетки и спины. Падение привело к открытой черепно-мозговой травме, ушибу теменной области. Сначала его состояние было крайне тяжелым. За два дня пациента реанимобилем перевезли в Кременчугский район в ожоговый центр.

Запрещали ходить, парень мог лежать только на спине. Первую операцию сделали через две недели, следующую провели за неделю. Пересадили искусственную кожу на ноге, руке и грудной клетке. Ровно через месяц после травмы позволили встать. Впервые сам пошел на перевязку.

Родители Сергея обратились за помощью к неравнодушным людям через соцсети. Просили сдавать кровь для сына и финансовой помощи на его лечение. Полтавчане отреагировали, оказав поддержку семье.

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"Я удивлен и в восторге от людей, которые поддержали меня. Не ожидал такого от посторонних: сдавали кровь, помогали финансово. Много добрых пожеланий в соцсетях. Невероятно благодарен всем - хочу, чтобы об этом написали", - обратился Сергей ко всем, кто ему помог.

Родители парня не сдерживают эмоций от благодарности.

"Хочу выразить огромную благодарность для всех людей, которые помогали нам все это время. Спасибо всем - если бы вы знали, насколько это было нужно и важно для нас!" - со слезами сказала мать мальчика, Оксана Спасова.

Сергей Спасов учился на юриста в Полтавском аграрном колледже управления и права. Взял академотпуск. Работает в интернет-магазине, чтобы заработать средства на окончание обучения. Увлекается музыкой, играет на гитаре, интересуется спортом - занимается восточными единоборствами. Говорит, медитация очень помогает ему в больнице. Впереди у парня долгий период реабилитации.

6 мая на окраине Полтавы 29-летний мужчина попал под поезд. Полицейские, прибывшие на вызов, оперативно остановили кровотечение, чем спасли пострадавшему жизнь.