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вторник, 30 июля 2019 19:01

Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
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У полтавчанки Инны Яременко диагностировали лимфому - нужна помощь
Фото: Facebook
У полтавчанки Инны Яременко диагностировали лимфому - нужна помощь
У полтавчанки Инны Яременко диагностировали лимфому - нужна помощь
У полтавчанки Инны Яременко диагностировали лимфому - нужна помощь

В начале июля у полтавчанки Инны Яременко распухла шея, девушка начала терять сознание. За несколько недель врачи диагностировали злокачественную лимфому в груди (рак лимфоузлов).

Болезнь быстро прогрессирует, рассказал Gazeta.ua парень Инны Олег Павлюк.

"У Инны сначала распухла шея, увеличилась вена. Мы пошли к полтавским врачей - сказали, что у нас тромбоз и направили на КТ. Ночью Инна потеряла сознание, когда вставала в туалет. Сломала нос и травмировала руку. Положили в реанимацию 3-й клинической больницы, что на Южном вокзале. Утром едва довезли на КТ, потому что постоянно теряла сознание. Там обнаружили опухоль и объяснили, что она давит на вену. Оттуда мы поехали в онкодиспансер, ее два дня прокапали и шея немного спала. Врачи нас направили в Киев в институт рака где сделали биопсию. Две недели ожидали результатов. Обнаружили опухоль в переднем средостении - это перегородка между легкими и сердцем ", - рассказал мужчина.

Врачи отметили, что такие лимфомы не оперируются, потому что развивается вокруг сосудов и вен. Девушке назначили биопсию и лучевую терапию. На лечение нужно минимум 260 тыс. грн. Однако сумма может быть и больше. На лечение уйдет не менее полугода.

"В государственной больнице говорят, что лекарства есть, но не знают, когда закончатся. Один укол стоит 40 тыс. грн. Планируем обратиться в частную клинику. В отличие от государственной там пообещали показать сертификаты на лекарства. Также в частной больнице дали 95% на выздоровление, а в государственной - 80%. Извините, но эти 15% играют немалую роль. Это же жизнь человека", - пояснил Олег.

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Молодая пара накопленные деньги уже потратила на дорогостоящие анализы. Друзья и родные просят неравнодушных помочь спасти жизнь девушке.

Приватбанк: 5168 7422 2043 4017 Яременко Инна
Монобанк: 5375 4141 1147 5819 Павлюк Олег (парень Инны)

Американские ученые из Университета Темпл разработали новый метод лечения раковых опухолей. Создали комбинированный препарат для накопления мутаций в злокачественных клетках, самознищуються.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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