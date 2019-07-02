"ОНУР" снова игнорирует договоренности с автомобилистами

"ОНУР" опять нарушил договоренности. Фото: poltava.to

1 июля состоялся круглый стол между представителями "Союза автомобилистов Полтавы" и работниками турецкой фирмы "Онур".

Об этом сообщили на странице "САП" в Facebook.

Круглый стол проводят уже во второй раз.

Во время встречи автомобилисты Полтавы поставили 5 требований перед фирмой "ОНУР", направленных на сохранение надлежащего состояния дорог.

Во-первых, "онуровские" грузовики должны двигаться исключительно по трассе Н-12.

Во-вторых, транспорт компании должен ездить без превышения веса.

Также договоренности обязывают соблюдать интервал движения в 5-10 минут, соблюдать температурный режим и удерживать дороги, по которым осуществляют перевозки, в надлежащем состоянии.

Кроме вышеперечисленных условий, грузовикам запретили движение по улице Сакко.

Представители фирмы "ОНУР" согласились на выполнение условий, что подтвердили подписями.

На встрече также присутствовали заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Алексей Чепурко и секретарь горсовета Александр Шамота, которые также выступили на стороне союза автомобилистов.

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Однако на следующий день, 2 июля, уже фиксированные первые нарушения договоренностей.

"Еще вечером 1 июля начали перевозить груз с превышением веса. Едут тоже по Юровке, по Зеньковской улице и по Сакко. Там и в автомобилях тоже нарушение по эксплуатации - резина стерта, что может стать причиной аварии. Сегодня поехали в полицейский райотдел и в Полтавское отделение патрульной полиции. Нам отказали в сотрудничестве - улыбаются, и все ", - прокомментировал член "Союза автомобилистов Полтавы" Богдан Дмитренко.

28 мая в 10:30 в селе Терновщина под Полтавой активисты заблокировали два грузовика строительной компании "Онур" с песком. Вероятно, они ездят с перегрузом.