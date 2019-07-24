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среда, 24 июля 2019 13:45

Новый транспортный коллапс в Полтаве - будет или нет

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Новый транспортный коллапс в Полтаве - будет или нет
Перевозчики Полтавы. Фото: Ярослава Фонина

Перевозчики Полтавы снова попытаются установить цену на проезд 6 грн, но власть против.

Это может вызвать транспортный коллапс, который затронет не только полтавчан, но и пригород, например, Рассошенцы или Горбановку.

О намерениях повысить цену на проезд заявил председатель Ассоциации перевозчиков Полтавы Юрий Лупаенко во время разговора с журналистами poltava.to.

Он сообщил, что перевозчики непременно будут бороться за свои интересы:

"Документ подписан. Мы предлагаем городской власти повысить тариф до 6 гривен, хотя экономически обоснованным является тариф 8 гривен. Мы готовы уже сейчас общаться на эту тему с городскими властями, чтобы не получить новый кризис. Однако теперь не понимаем, кто именно является властью Полтавы?
Пассажирские перевозчики в Полтаве настроены повысить тариф до 6 гривен, но не видят реальной власти для переговоров ", - сообщил Юрий Лупаенко.

Документ, о котором идет речь - меморандум между 5 фракциями Полтавского горсовета и перевозчиками Полтавы.

В нем указано, что тариф 5 грн будет действовать до 1 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоимость проезда в Полтаве повысили до 5 грн

15 мая в Полтавском горсовете перевозчики снова отказались выходить на маршруты и просят повысить стоимость проезда до 6 грн.

Об этом журналистам и представителям власти заявил председатель Ассоциации перевозчиков Полтавщины Юрий Лупаенко.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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