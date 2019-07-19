Нашли детский череп и фаланги пальцев - фото

18 июля на территории бывших артскладов в Полтаве археологи нашли человеческие кости.

Среди находок - череп ребенка и кости фаланг пальцев, сообщает poltavske.tv.

Также члены общественной организации "Народная память", которые проводили раскопки, опросили местных жителей. Хотели определить места возможных захоронений времен Второй мировой войны.

Представители организации отметили, что территория артскладов очень большая. Поэтому мест для захоронения может быть много.

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