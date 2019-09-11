Найденные кости оказались человеческими

Нашли кости под Полтавой. Фото: vlasno.info

На территории бывших артскладов под Полтавой четыре месяца назад нашли кости. Тогда не могли установить, чьи они, и отправили на экспертизу. Ее результаты объявили 11 сентября.

Об этом сообщило poltavske.tv

По словам пресс-офицера отдела полиции №1 Владимира Пасичко, кости принадлежали человеку. Однако из-за отсутствия анатомических фрагментов возраст и пол не установили.

Также эксперты обнаружили, что похоронены кости более 20 лет назад. Полиция предполагает, что останки принадлежат погибшим во время Второй мировой войны.

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Еще в апреле на сессии в горсовете вынесли вопрос о продаже артскладов под застройку. На останках людей, погибших в концлагерях, планируют построить новый микрорайон.