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понедельник, 12 августа 2019 13:17

На Полтавщине наблюдали двойное солнце - фото, видео
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Над Полтавщиной зафиксировали редкое оптическое явление - паргелий, разновидность гало.
Фото: facebook
Над Полтавщиной зафиксировали редкое оптическое явление - паргелий, разновидность гало.
Над Полтавщиной зафиксировали редкое оптическое явление - паргелий, разновидность гало.
Над Полтавщиной зафиксировали редкое оптическое явление - паргелий, разновидность гало.
Над Полтавщиной зафиксировали редкое оптическое явление - паргелий, разновидность гало.

Вечером 10 сентября возле села Коноплянка Великобагачанского района Полтавской области можно было наблюдать редкое оптическое явление - паргелий, разновидность гало.

В 19:43 его зафиксировала на фото и видео известный синоптик Наталья Диденко.

"Я паргелий вчера видела впервые. Даже не поняла сразу.
Невероятная красота, впечатления - от восторга до чуть какого-то страха. Парлегий из старогреческого означает фейковое солнце, ненастоящее, фальшивое", - написала синоптик под фото на своей странице в Facebook.

Паргелий - один из видов гало, выглядит как светлое радужное пятно на уровне солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.

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В селе Новые Петровцы под Киевом сфотографировали неполный световой круг вокруг солнца.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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