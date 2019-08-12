На Полтавщине наблюдали двойное солнце - фото, видео

Вечером 10 сентября возле села Коноплянка Великобагачанского района Полтавской области можно было наблюдать редкое оптическое явление - паргелий, разновидность гало.
В 19:43 его зафиксировала на фото и видео известный синоптик Наталья Диденко.
"Я паргелий вчера видела впервые. Даже не поняла сразу.
Невероятная красота, впечатления - от восторга до чуть какого-то страха. Парлегий из старогреческого означает фейковое солнце, ненастоящее, фальшивое", - написала синоптик под фото на своей странице в Facebook.
Паргелий - один из видов гало, выглядит как светлое радужное пятно на уровне солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.
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