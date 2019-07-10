Какой бизнес надо открывать и с какими проблемами можно столкнуться — рассказал предприниматель

Алексей Наказный. Фото: Facebook

С 2014 года в Полтаве действует Молодежный бизнес-клуб - организация для студентов и начинающих предпринимателей, которые мечтают о собственном успешном бизнесе.

Члены клуба постоянно обмениваются опытом между собой, а также получают знания от "бывалых" предпринимателей.

Так, например, в разные периоды проходили встречи с владелицей "Местной кофейни" Екатериной Бабич, с основателем мачуховской носочной фабрики "Premier Soсks" Олегом Хардиным, владелицей "ESFI branding agency" и президентом ОО "Деловые Украинские Женщины" Натальей Латыш и другими предпринимателями Полтавщины.

Алексей Наказный - один из основателей Молодежного бизнес-клуба.

Он встретился с журналистом Gazeta.ua, чтобы рассказать об истории клуба и дать советы, как создать бизнес в современных реалиях.

Вы - обычный полтавчанин, из простой семьи. С чего все началось?

Я учился в кооперативном университете (теперь - ПУЭТ), затем продолжил обучение в Турции, далее - в Латвии. Тогда не было ничего. Но уже задумывался о том, что хочу стать предпринимателем. Даже придумал для себя идеальную зарплату - в голове крутилась цифра 10000 долларов в месяц. Думаю, это оптимальный месячный заработок для хорошего предпринимателя. После обучения определенный период жил в Германии. Это был где-то 2013 год, тогда в Германии все выезжали на заработки в Ирландию. Помню, не хотел, чтобы у нас так произошло. В том же году вернулся домой, хотелось поделиться своими знаниями с зарубежных вузов с украинскими студентами. Даже придумал идеи для первых трех лекций - о необходимости читать книги, учить английский язык и о том, что надо "делать бизнес". Тем более, в Украине даже до сих пор очень низкий уровень конкуренции во всем. Можно заходить с любым бизнесом. Лекции те я тогда так и не прочитал, потому что осознал - как учить тому, чего не знаю на практике? Решил сначала попробовать себя в бизнесе.

С чего началось предпринимательство именно для вас?

Еще со времен учебы в Стамбуле, знал, что там дешевые вещи. Решил покупать их там и продавать здесь. Это отнимало все мое время. Сначала проанализировал крупнейшие рынки Украины - харьковский Барабашова, одесский седьмой километр и тому подобное. Определил для себя, что могу продавать товар дешевле на 5 долларов чем тот, который продают на отечественных рынках. Тем более, видел, как все работает в Европе. В Стамбуле приобрел свои первые джинсы. Продавал их на рынок по 150 гривен, зарабатывал с каждой пары гривен 40. Но потом отдал половину своим знакомым под реализацию. Однажды, это было летом, сижу на берегу реки. Звонят друзья, говорят, магазин горит. Я так в плавках и приехал. Хотел спасти хотя бы какие-то вещи. Но там пламя - 20 метров в высоту. Ничего не удалось спасти с пожара. Дома у меня еще были остатки, однако негде было даже их продавать. Напросился к знакомой на Сорочинскую ярмарку на условиях: я помогаю, она выделяет мне "квадратный метр" своей палатки. Там продал остатки того, что было еще из Стамбула, и вышел "в ноль". Это был мой первый опыт предпринимательства.

Как не опустили руки после потери первого бизнеса?

А я имел всегда еще несколько запасных идей. Еще когда учился в Латвии, завел тетрадь, куда записывал бизнес-идеи. После того, как сгорел мой "джинсовый бизнес", в тетради нашел старую идею об открытии в Полтаве сухих автомоек. Это вид автомоек, куда не нужна вода, и их можно сделать в любой части города. На тот момент для Полтавы франшиза стоила 6000 долларов. У меня таких денег не было. Начал искать другие пути, узнал, где еще были такие автомойки. Работали они только в Киеве и Мариуполе. Я связался с Киевом - меня "послали" и ничего не рассказали, а вот владелец автомоек в Мариуполе еще и помог. Приобрел у него все необходимое за две тысячи долларов, которые одолжил у отца. Мыть начинал у "Экватора" бесплатно. Люди сначала не хотели, но некоторые соглашались. Потом начал сотрудничать с полтавскими ресторанами, где мыли машины их посетителям бесплатно, а ресторан предоставлял нам за это рекламу. Успевали за 20 минут, как раз пока клиенты обедали. Также сотрудничали с парковками. Многих женщин удалось привлечь, когда я дал интервью журналу "Колизей". Понравилось, что машина прямо до сияла после "сухого мытья". От клиентов не было отбоя. Мы открылись в "Экваторе", "Конкорде", "Киеве" Проработали мои автомойки год. За этот период я ​​очень устал морально. В 2014 году у меня умер отец, поэтому необходимо было продолжать его бизнес по продаже сантехники. На автомойки сначала искал директоров, но те постоянно воровали. Поэтому решил свой бизнес продать. На тот момент у нас работало 15 сотрудников, имели большую клиентскую базу. Имел 4 претендента на приобретение, но продал своему администратору. К сожалению, он не справился с содержанием бизнеса, тот обанкротился через полгода.

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Как появилась идея создать бизнес-клуб?

В 2014 году, примерно тогда, когда я занимался автомойками, мне позвонил Максим Иванов. Рассказал, что узнал обо мне от преподавателей университета. Услышал, что хочу делиться опытом с молодыми предпринимателями. Предложил встретиться. Я тянул-тянул, и только через несколько месяцев согласился. Решил, что мои знания и опыт будут полезными. Помню, тогда в клубе было 17 человек из которых только четверо пробовали себя в предпринимательстве. Остальные - студенты, летали в воздухе. Так, в 2014-м я, Максим Иванов, Олег Городчанин, Рустам Ниязов основали Молодежный бизнес-клуб. Первое мероприятие, которое мы организовали, - всеукраинский бизнес-форум. Помогал нам Лев Жиденко, который тогда был помощником одного из нардепов. На форум приехали со всей Украины. С того момента все поехало.

Что изменилось в клубе за 5 лет существования?

Первые три года мы работали бесплатно. Однако это не позволяло полноценно развиваться. Сейчас членский взнос - 200 долларов в год. Деньги тратим на организацию интересных мероприятий, платим зарплату администратору клуба. За эти средства также создаем сайт - очень крутой и современный.

За первые три года определились с миссией и ценностями. Поэтому объединяем предпринимателей Полтавщины. Исповедуем открытость, честность, надежность и готовность давать больше, чем брать. По моим подсчетам, через клуб прошло около 500 человек. Клуб проводит тренинги-воркшопы, "бизнес-завтраки", экскурсии на предприятия, "мозговой штурм" с психологом. Члены клуба между собой обмениваются опытом, ресурсами, идеями. Перед вступлением в клуб мы проводим собеседование. Первое, что у них спрашиваю: что для вас предпринимательство? Должны понять, что предприниматель не ищет идею. Он находит проблему и решает ее. Это суть. Через первые полгода мы анализируем деятельность новичка и принимаем решение, останется ли он с нами или нет.

Расскажите о показательных примерах членов клуба, которые за период членства сумели чего-то добиться

Мой любимый пример - история парня с Кобыляки. После армии он занялся бизнесом родителей, которым вообще не умел управлять. Благодаря знаниям, которые дал ему МБК, а также благодаря нашим советам, парень за год превратил свой магазин в Кобыляках на маркет уровня "Эпицентра". Его доход также вырос в разы.

Другой пример - Максим Иванов. Пришел в клуб студентом, у которого не было ничего. Сейчас переехал в Киев, имеет свое маркетинговое агентство.

Также мы учили владельца ювелирного магазина "Изумруда", основателя бренда одежды "Tim Faden", основателей компании "A-Level" и др. И почти все не имели ничего, когда приходили к нам впервые.

Как считаете, какой бизнес в Полтаве и Полтавской области выгодный?

Таким остается "айти-бизнес". Также на Полтавщине это аграрный и нефтегазовый, однако не каждый предприниматель сможет им заниматься. Можно еще углубиться в производство любой техники, у нас эта отрасль почти незаполненна.



А какой провальный?

Все зависит от того, чего ожидаешь. Если денег, то надо "бить" в тренды. Например, ситуация с Спинера. Кто вовремя начал их продавать, те заработали денег. А тот, кто опоздал - больше потерял. Поэтому важно быть в нужное время в нужном месте.



Какие ошибки совершают новички-предприниматели?



Первое - это обманывают себя. Большинство думает, что бизнес будет работать сам на себя, а предприниматель ничего не будет. На самом деле, придется постоянно "вкалывать".

Второе - не знаю почему, но большинство пытается начинать с кафе или ресторанов. Но этот бизнес очень специфичен, тяжелый и требует 100% -ного включения и присутствия.

По вашему мнению, какие бизнес-сферы в селах Полтавщины необходимо развивать?

Аграрная сфера напрашивается сам собой, но я думаю, надо заняться экотуризмом. Украина - очень красивая, и нам надо развивать направление сельского туризма. Тем более, многие сейчас испытывают потребность в близости с природой. А это сыграет на руку.

С какими проблемами сталкивается бизнес?

И в городах, и в селах почти нет высококвалифицированного персонала. Это также влечет за собой кражи. Если ты не выстроишь качественную систему безопасности, то понесешь ужасные потери.

В Украине разрешили онлайн регистрировать общество с ограниченной ответственностью. Услугу запустило Министерство юстиции. Благодаря онлайн-регистрации станет возможно редактировать устав через выбор определенных пунктов. Также появится возможность одновременной подачи заявления на применение упрощенной системы налогообложения и регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость, сообщили в министерстве.