Вести бизнес станет легче: что нового предложили предпринимателям в Украине

Теперь зарегистрировать ООО можно по ссылке online.minjust.gov.ua. Фото: AgroNews.ua

В Украине разрешили онлайн регистрировать общество с ограниченной ответственностью. Услугу запустило Министерство юстиции.

Благодаря онлайн-регистрации станет возможно редактировать устав через выбор определенных пунктов. Также появится возможность одновременной подачи заявления на применение упрощенной системы налогообложения и регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость, сообщили в министерстве.

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Зарегистрировать ООО можно по ссылке online.minjust.gov.ua. Сканировать документы не надо. Они создаются при регистрации на портале Минюста автоматически. Заверять их будут электронными подписями.

Это шаг к улучшению условий ведения бизнеса в Украине, подчеркнули в Минюсте.

В правительстве решили сделать удобными сайты учреждений и ведомств. Теперь информацию будут выкладывать простым языком. Уберут бюрократические обороты. Будущую дизайн-систему государственных сайтов разработало Агентство по вопросам электронного правительства и фонд "Восточная Европа". Ознакомиться с основными принципами можно на официальном сайте программы.