Чиновникам рекомендовали упростить язык

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3006
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1152
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 243
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 288
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7137
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 333
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1836
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3546
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3402
Фото
Все фото
38
6
6
5
13
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
Иностранные студенты изучают украинский во время рисования
Иностранные студенты изучают украинский во время рисования
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Видео
Все видео
Разумков отказался говорить на украинском языке в эфире
Разумков отказался говорить на украинском языке в эфире
Языковед рассказал, сколько норм старого правописания оставили
Языковед рассказал, сколько норм старого правописания оставили
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Новое правописание: для чего нужно и что меняет
Новое правописание: для чего нужно и что меняет
Посол Латвии рассказал, как учил украинский язык
Посол Латвии рассказал, как учил украинский язык
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1899
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3087
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5391
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 1035
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
вторник, 18 июня 2019 13:26

Чиновникам рекомендовали упростить язык

  Комментировать
Чиновникам рекомендовали упростить язык
Из государственных сайтов изымут бюрократические обороты Фото: Facebook

В правительстве решили сделать удобными сайты учреждений и ведомств. Теперь информацию будут выкладывать простым языком. Уберут бюрократические обороты.

"Пишите тексты для пользователей, а не поисковых систем", - рекомендуют инициаторы изменений.

Будущую дизайн-систему государственных сайтов разработало Агентство по вопросам электронного правительства и фонд "Восточная Европа". Ознакомиться с основными принципами можно на официальном сайте программы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минск поддержал стремление Киева украинизироваться

Тексты рекомендуется упрощать и разбивать на разделы с заголовками. Сложные термины и длинные формулировки предлагают убирать.

Канцеляризмы будут переводить на упрощенные аналоги по словарю стоп-фраз.

Например:

Аудит - перевірка;

Безпосередня участь - участь;

Вакантний - Вільний;

Вести активну боротьбу - Боротись;

Комунікувати - спілкуватись;

Вживати заходів щодо розвитку - Розвивати;

Висловити подяку - Подякувати;

Інноваційний - Новий;

Інтеграція - Об'єднання;

Інформація про бюджет організації - Бюджет організації;

Інформувати - Повідомляти;

Дорожня карта - План;

Демонструвати темпи зростання або падіння - Зростати або падати;

Парітетний - Рівний;

Перелік послуг, що надаються - Послуги;

Полемізувати - Сперечатись;

Прийняти рішення - Вирішити.

Google запускает образовательные модули на своей платформе Google Digital Workshop. Они доступны в 64 странах, в том числе и в Украине - на украинском языке.

На этот раз курсы посвящены таким карьерным навыкам как коммуникация, мотивация, способность влиять на других и принимать решения в сложных условиях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновникам рекомендовали упростить язык». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 43106
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали Просмотров: 39808
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 Просмотров: 22627
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 19221
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 18856
Сьогодення
Минск поддержал стремление Киева украинизироваться
Минск поддержал стремление Киева украинизироваться Просмотров: 684
Разумков отказался говорить на украинском языке в эфире
Разумков отказался говорить на украинском языке в эфире
 2 Просмотров: 9038
В ООН напомнили Украине о языках национальных меньшинств
В ООН напомнили Украине о языках национальных меньшинств Просмотров: 738
Советник Зеленского объяснил, что будет с языковым законом
Советник Зеленского объяснил, что будет с языковым законом 1 Просмотров: 6814
Добкин хочет отменить закон о языке
Добкин хочет отменить закон о языке Просмотров: 432
Больше всего комментируют
10
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
10
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
5
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
Голосов: 868
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua