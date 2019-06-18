Чиновникам рекомендовали упростить язык

В правительстве решили сделать удобными сайты учреждений и ведомств. Теперь информацию будут выкладывать простым языком. Уберут бюрократические обороты.
"Пишите тексты для пользователей, а не поисковых систем", - рекомендуют инициаторы изменений.
Будущую дизайн-систему государственных сайтов разработало Агентство по вопросам электронного правительства и фонд "Восточная Европа". Ознакомиться с основными принципами можно на официальном сайте программы.
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Тексты рекомендуется упрощать и разбивать на разделы с заголовками. Сложные термины и длинные формулировки предлагают убирать.
Канцеляризмы будут переводить на упрощенные аналоги по словарю стоп-фраз.
Например:
Аудит - перевірка;
Безпосередня участь - участь;
Вакантний - Вільний;
Вести активну боротьбу - Боротись;
Комунікувати - спілкуватись;
Вживати заходів щодо розвитку - Розвивати;
Висловити подяку - Подякувати;
Інноваційний - Новий;
Інтеграція - Об'єднання;
Інформація про бюджет організації - Бюджет організації;
Інформувати - Повідомляти;
Дорожня карта - План;
Демонструвати темпи зростання або падіння - Зростати або падати;
Парітетний - Рівний;
Перелік послуг, що надаються - Послуги;
Полемізувати - Сперечатись;
Прийняти рішення - Вирішити.
Google запускает образовательные модули на своей платформе Google Digital Workshop. Они доступны в 64 странах, в том числе и в Украине - на украинском языке.
На этот раз курсы посвящены таким карьерным навыкам как коммуникация, мотивация, способность влиять на других и принимать решения в сложных условиях.
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