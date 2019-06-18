Чиновникам рекомендовали упростить язык

В правительстве решили сделать удобными сайты учреждений и ведомств. Теперь информацию будут выкладывать простым языком. Уберут бюрократические обороты.

"Пишите тексты для пользователей, а не поисковых систем", - рекомендуют инициаторы изменений.

Будущую дизайн-систему государственных сайтов разработало Агентство по вопросам электронного правительства и фонд "Восточная Европа". Ознакомиться с основными принципами можно на официальном сайте программы.

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Тексты рекомендуется упрощать и разбивать на разделы с заголовками. Сложные термины и длинные формулировки предлагают убирать.

Канцеляризмы будут переводить на упрощенные аналоги по словарю стоп-фраз.

Например:

Аудит - перевірка;

Безпосередня участь - участь;

Вакантний - Вільний;

Вести активну боротьбу - Боротись;

Комунікувати - спілкуватись;

Вживати заходів щодо розвитку - Розвивати;

Висловити подяку - Подякувати;

Інноваційний - Новий;

Інтеграція - Об'єднання;

Інформація про бюджет організації - Бюджет організації;

Інформувати - Повідомляти;

Дорожня карта - План;

Демонструвати темпи зростання або падіння - Зростати або падати;

Парітетний - Рівний;

Перелік послуг, що надаються - Послуги;

Полемізувати - Сперечатись;

Прийняти рішення - Вирішити.

Google запускает образовательные модули на своей платформе Google Digital Workshop. Они доступны в 64 странах, в том числе и в Украине - на украинском языке.

На этот раз курсы посвящены таким карьерным навыкам как коммуникация, мотивация, способность влиять на других и принимать решения в сложных условиях.