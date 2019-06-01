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суббота, 01 июня 2019 19:15

Google запускает бесплатные курсы на украинском языке

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Google запускает бесплатные курсы на украинском языке
Новые курсы имеют четыре направления. Фото: StartupStockPhotos / Pixabay

Google запускает образовательные модули на своей платформе Google Digital Workshop. Они доступны в 64 странах, в том числе и в Украине - на украинском языке.

На этот раз курсы посвящены таким карьерным навыкам как коммуникация, мотивация, способность влиять на других и принимать решения в сложных условиях. Об этом пишет Google Україна.

"По данным последнего исследования от World Economic Forum, именно эти навыки сейчас ценят работодатели", - говорится в сообщении.

Новые курсы будут по таким направлениям:

- искусство публичных выступлений: вы научитесь продумывать и проводить презентации и выступления таким образом, чтобы захватить внимание своих слушателей;

- как делиться идеями с помощью историй и визуализаций: курс поможет познакомиться с простыми инструментами, такими как ассоциативные карты, истории и т.д., которые помогут заинтересовать людей своими идеями;

- вступление к деловому общению: вы научитесь создавать простые, понятные и хорошо структурированные письма, презентации или отчеты;

- эффективное налаживание связей: курс познакомит с принципами создания сети контактов и поможет создать свой собственный профессиональный бренд;

Каждый курс - это набор из 4-5 видеоуроков по 15-35 минут каждый. Курсы станут доступны сразу после регистрации на платформе Digital Workshop.

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Пользователи, которые успешно закончили курсы, получат сертификат от Google Digital Workshop, аккредитованный The Open University (крупнейший университет открытого образования Великобритании, один из ведущих учебных заведений Европы, мировой лидер дистанционного обучения - ред.) И IAB Europe.

В компании считают, что это в будущем такой сертификат может помочь устроиться на работу.

Курсы разрабатывали в партнерстве с крупными площадками онлайн-образования FutureLearn, The Open University, OpenClassrooms и Goodwill Community Foundation.

Google создали 53 эмодзи людей, которые не содержат четких мужских или женских признаков.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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