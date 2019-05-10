Google выпустил гендерно-нейтральные эмодзи

Google создали 53 эмодзи людей, которые не содержат четких мужских или женских признаков.

Новые эмодзи доступны на смартфонах Google Pixel и в бета-версии ОС Android Q. Если открывать их в других устройствах, они будут иметь гендерные признаки, пишет theverge.com.

Новые эмодзи появятся на всех устройствах под управлением Android Q до конца этого года.

"Мы не называем их полисексуальными, бесполыми или гендерно-нейтральными эмодзи, и не называем также унисексем. Унисекс – это то, что вы называете штанами. У вас есть возможность создать нечто уникальное и личное", - заявил дизайнер Google Дженнифер Дэниэл.

Гендерно-нейтральные эмодзи от Гугл. Фото: theverge.com

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К 20-летнему юбилею Google показал самые популярные запросы пользователей. "Как завязать галстук", "Какой спорт самый популярный в мире", "Что такое геном человека", "Сейчас високосный год", "Как танцевать", "Плутон - это планета или нет", "Кошки в посуде", "Что такое большой адронный коллайдер", "Перевод слова любовь", "Календарь майя", "Что такое селфи", "Покажи картинки с милыми зверушками". Поиск в Google проводится более чем на 150 языках в более чем 190 странах.