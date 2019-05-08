Интернет заполонили фото грозового неба над Полтавой

Фото: Виктор Калафута

Вчера вечером небо над Полтавой и районом за считанные минуты заволокло темными тучами, раздался гром и начался ливень.

Фотографии и видео грозового неба горожане опубликовали в Facebook.

В некоторых микрорайонах и селах ливень прошел с градом.

"За несколько минут стало темно. Небо было зеленое. Когда грянул гром и пошел град с ливнем, мы и соседи выключили свет в домах, чтобы молния не ударила. Давно такого не видела ", - написала жительница микрорайона Боженко Анна Сиволап.

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Непогода длилась около 15-20 мин.

Ведущий синоптик областного гидрометцентра Елена Панченко рассказала, что в области и Полтаве выпало от 9 до 20 мм осадков.

"Дожди в мае - хорошо. Вчера наблюдали ливни в восточной части Полтавской области. В первой половине месяца, где-то до 17, будет похожая погода, с грозами и кратковременными ливнями", - объяснила синоптик.

Синоптики обещают горожанам грозы, шквальный ветер и понижение температуры.