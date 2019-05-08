 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 603
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3836
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 846
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2070
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3168
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5463
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1854
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1998
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3213
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Фото
Все фото
5
6
9
4
2
Интернет заполонили фото грозового неба над Полтавой
Интернет заполонили фото грозового неба над Полтавой
В Полтаве рассказали о преступлениях Третьего рейха и СССР
В Полтаве рассказали о преступлениях Третьего рейха и СССР
В Васильевке крестьяне могут потерять пастбища
В Васильевке крестьяне могут потерять пастбища
Дорожная техника превратилась в факел - пожар под Полтавой
Дорожная техника превратилась в факел - пожар под Полтавой
Благотворительный марафон поможет спасти музей
Благотворительный марафон поможет спасти музей
Видео
Все видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Ищут вандала, который порочит могилы героев
Ищут вандала, который порочит могилы героев
Интервью
1/4
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1350
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Просмотров: 1035
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
3 Просмотров: 1701
"Сказал, что зарежет, если буду кричать": жертва насильника-рецидивиста с Полтавщины поделилась подробностями
"Сказал, что зарежет, если буду кричать": жертва насильника-рецидивиста с Полтавщины поделилась подробностями
1 Просмотров: 9333
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 3357
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
среда, 08 мая 2019 13:55

Интернет заполонили фото грозового неба над Полтавой
5

  Комментировать

Грозовое небо над Полтавой в микрорайоне Мотель
Фото: Виктор Калафута
Грозовое небо над Полтавой в микрорайоне Мотель
Грозовое небо над Полтавой в микрорайоне Браилкы
Грозовое небо над Полтавой в микрорайоне Институт связи
Грозовое небо над Полтавой в микрорайоне Подол

Вчера вечером небо над Полтавой и районом за считанные минуты заволокло темными тучами, раздался гром и начался ливень.

Фотографии и видео грозового неба горожане опубликовали в Facebook.

В некоторых микрорайонах и селах ливень прошел с градом.

"За несколько минут стало темно. Небо было зеленое. Когда грянул гром и пошел град с ливнем, мы и соседи выключили свет в домах, чтобы молния не ударила. Давно такого не видела ", - написала жительница микрорайона Боженко Анна Сиволап.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за циклона Фанни в Индии и Бангладеше погибли 30 человек

Непогода длилась около 15-20 мин.

Ведущий синоптик областного гидрометцентра Елена Панченко рассказала, что в области и Полтаве выпало от 9 до 20 мм осадков.

"Дожди в мае - хорошо. Вчера наблюдали ливни в восточной части Полтавской области. В первой половине месяца, где-то до 17, будет похожая погода, с грозами и кратковременными ливнями", - объяснила синоптик.

Синоптики обещают горожанам грозы, шквальный ветер и понижение температуры.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Интернет заполонили фото грозового неба над Полтавой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Известный журналист погиб в страшной аварии

В центре Львова побили композитора

Вода залила часть Киева - удивительное видео

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

Самое читаемое
Интернет заполонили фото грозового неба над Полтавой
Интернет заполонили фото грозового неба над Полтавой
5
 Просмотров: 4717
Мужчине отрезало ноги - патрульные спасли ему жизнь
Мужчине отрезало ноги - патрульные спасли ему жизнь Просмотров: 2304
В Васильевке крестьяне могут потерять пастбища
В Васильевке крестьяне могут потерять пастбища
9
 Просмотров: 684
В Полтаве рассказали о преступлениях Третьего рейха и СССР
В Полтаве рассказали о преступлениях Третьего рейха и СССР
6
 Просмотров: 513
В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы
В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы
 Просмотров: 72
Полтава
В Полтаве рассказали о преступлениях Третьего рейха и СССР
В Полтаве рассказали о преступлениях Третьего рейха и СССР
6
 Просмотров: 513
В Полтавской области ученики начальной школы повредили 25 могил
В Полтавской области ученики начальной школы повредили 25 могил
4
 Просмотров: 873
В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы
В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы
 Просмотров: 72
Мужчине отрезало ноги - патрульные спасли ему жизнь
Мужчине отрезало ноги - патрульные спасли ему жизнь Просмотров: 2313
В Васильевке крестьяне могут потерять пастбища
В Васильевке крестьяне могут потерять пастбища
9
 Просмотров: 684
Больше всего комментируют
7
Зеленскому не нужны досрочные выборы
5
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
3
Зеленский встретился с раввинами
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
Голосов: 50
Голосование Чего больше всего ожидаете от президента Зеленского?
  • продолжение реформ и сближения с Евросоюзом
  • возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма
  • преодоление коррупции на всех уровнях
  • снижение цен на коммуналку, горючее и продукты питания
  • я за него не голосовал, поэтому ничего не жду
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua