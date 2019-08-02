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Хотела похудеть, а получила анорексию и булимию

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Хотела похудеть, а получила анорексию и булимию
На фото — Вікторія Бекзем та Мерелін Монро. Фото:GoGetNews

В мире ежегодно умирает 20-25% людей, больных анорексией. Большая часть из них - девушки-подростки.

Журналист "Газеты" встретился с Евгенией Ивановой с Рассошенец Полтавского района, которая в прошлом тоже имела такое расстройство пищевого поведения.

Встреча состоялась в микрорайоне Садовом.

Евгении - 23 года, она высокая, стунка, имеет большие серые глаза и длинные волосы. Настоящаю фамилию называть отказалась.

"Малой была хорошая. Привыкла во внимание, что все меня любят. А в подростковом возрасте быстро начала набирать вес. Не занималась спортом, принимала много вредной пищи. Когда-то даже попала в больницу из-за любви к чипсам, и плакала, когда врач запретил их есть", - рассказала Евгения. Пока говорила, трижды одернула рубашку.

"Унижала лучшая подруга, которая говорила, что я толстая, а ее любимой поговоркой было" пока толстый похудеет, то худой и сдохнет ". Ненавидела себя, но никому об этом не говорила ", - вздохнула Евгения и на минутку отвернулась.
Затем достала из небольшой сумочки зеркало и посмотрела на свое отражение. Волновалась, чтобы с макияжем все было хорошо.

"Худеть решила с помощью обруча с шариками. Подарили родители на день рождения, я очень просила. Крутить начинала по 5 минут в день ", - Евгения немного приподнял рубашку и обнажила живот. На некоторых участках талии кожа другого цвета.

"Так натерла так. Уже следы остались, которые не сходят. Рацион не меняла. Отказалась от сладкого на семь дней, и за первую неделю сбросила 3 ​​кг. Худела я полтора года, к концу 11 класса. Тогда сбросила 28 килограммов, радовалась очень. Но думала, недостаточно худая для того, чтобы меня полюбили. Начала есть на 1200 калорий в день, но уменьшала и уменьшала. Дошло до того, что ела пару яблок, 100 граммов творога и яйцо в день ", - рассказала девушка.
Добавила, что тогда не понимала, что с ней происходит.

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"Остановились месячные, почти ничего не ела. Вылезли ребра, ключицы, очень видно позвоночник. Но ноги все равно казались мне упитанный. Чтобы выйти погулять, заставляла себя вставать с дивана. Сил на долгие прогулки не хватало - портилось настроение, хотелось домой и спать. Ежедневно ждала следующего утра, потому что на завтрак могла себе позволить даже одно печенье. Но однажды сорвалась, и наелась его так, что стало плохо. Начали мучить мысли, что потолстею, вызвала рвоту. С тех пор вызвала ее очень часто. Дошло до того, что могла и три раза в день. Тогда уже училась в другом городе, поэтому моих приступов никто По словам Евгении, на первом курсе в университете решила обратиться к гинекологу, ее беспокоила боль в животе отсутствия менструации. Именно гинеколог и намекнул на анорексию и булимию.

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По словам диетолога Александра Куща, во время анорексии, когда человек недополучает питательные вещества, в организме начинаются трансформации. Сначала страдают кожа и волосы, но через некоторое время - и внутренние органы.

"Все начинает приобретать характер снежной лавины. И, если человек не возвращается к нормальному питанию, если он по-прежнему голодает, то организм уже начинает жертвовать внутренними органами, и органы фактически начинают заниматься самопоеданием. Страдают кишечник, печень, поджелудочная железа, уменьшаются в размерах почки. На вскрытии мы обнаруживаем, например, почки размером с фасоль, а печень, например, размером с теннисный мяч ", - заявил он журналистам канала ТСН.

Нервная анорексия - болезнь, которая характеризуется критическим снижением массы тела, часто опасным для жизни, тяжелой потерей аппетита.
Булимия - патологически повышенное чувство голода, которое сопровождается в некоторых случаях слабостью и болевыми ощущениями в подложечной области. Болезнь иногда сочетается со снижением чувство насыщения, вследствие чего возникает потребность в чрезмерно больших количествах пищи.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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